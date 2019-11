Ende der Ära Uli Hoeneß

Sport - Die Wahl zum Präsidenten (9/12)

In den Jahren als Manager baut Uli Hoeneß das Merchandising aus und ist maßgeblich am Bau der Münchner WM-Arena beteiligt. Am 27. November 2009 folgt der nächste Schritt: Hoeneß beerbt Franz Beckenbauer als Präsident des FC Bayern München. 2010 wird er zudem Vorsitzender der Aufsichtsrates.