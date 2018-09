Englands Goldene Generation?

Es mangelt an der Integration der Talente in den Spielbetrieb der ersten Mannschaften. Arsène Wenger

Die City-Talente finden in ihrer Akademie beste Voraussetzungen vor, aber eines kann ihnen auch das luxuriöseste Nachwuchszentrum nicht bieten: Spielpraxis auf Top-Level. Junge Spieler brauchen Zeit und Vertrauen, um sich an das Niveau im Herrenbereich zu gewöhnen. In der Premier League sind das weitaus knappere Ressourcen als Geld. Und so spielt auch das aufregendste Eigengewächs Citys, der gerade zum besten Spieler der U17-WM gekürte Phil Foden, keine echte Rolle beim Titelkandidaten aus dem Norden. Anderen Talenten, auch bei kleineren Klubs, geht es oft ähnlich. Viele aussichtsreiche junge Spieler irrlichtern jahrelang von Leihverein zu Leihverein, für die Entwicklung ist das selten förderlich. Die Premier League ist ein Durchlauferhitzer, in dem mit dem Kauf fertiger Stars lieber auf kurzfristige Erfolge gesetzt wird, statt auf nachhaltige Entwicklung eigener Talente.