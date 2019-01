Neuer: Entscheidend ist auf dem Platz

Wer uns kennt, weiß, dass wir sehr hungrig sind und unbedingt Meister werden wollen. Manuel Neuer

«Wir wollen wieder sportliche Themen in den Vordergrund stellen», erklärte Müller. Die beiden Kapitäne möchten nicht nur im nächsten WM-Gastgeberland vorangehen, sondern auch in der Rückrunde. Auch für sie soll 2019 besser werden als das Vorjahr mit einem «katastrophal gelaufenen» Sommer, wie Müller nochmal an das historische Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft in Russland erinnerte.



Beim Umbruch der deutschen Auswahl wollen die beiden mitgestalten. Ebenso im Verein, in dem die Routiniers mit Verträgen bis 2021 Fixpunkte sind. Im Club ist es erstmal das oberste Ziel, den Sechs-Punkte-Rückstand auf Borussia Dortmund aufholen. «Wer uns kennt, weiß, dass wir sehr hungrig sind und unbedingt Meister werden wollen», sagte Neuer, der einen viel schöneren Jahreswechsel als vor zwölf Monaten erlebte. «Vor einem Jahr habe ich die Krücken weggelegt, es ist jetzt ein viel besserer Start.»