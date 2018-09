Türkei: Diesmal soll's endlich klappen mit der EM

Doch so weit ist es noch lange nicht. Als größtes Plus für die Türkei gilt, dass in der Bevölkerung keine nennenswerte Kritik an den Kosten und den Begleiterscheinungen der EM zu erwarten sind. "Die Akzeptanz für sportliche Großereignisse ist in der Türkei größer als in Deutschland, sie werden als positiv für das Prestige des Landes betrachtet", sagt Yasar Aydin: "Skepsis wie in Deutschland gibt es in der breiten Bevölkerung nicht."