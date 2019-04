Mit Megabit und MoAuba zum eNations Cup

In der Zusammenstellung ging der DFB aber eigene Wege und setzte sich von vielen anderen Nationen ab. Der Verband verzichtete auf ein Qualifikationsturnier und bestimmte stattdessen die beiden Akteure für das Turnier in London selbst. Als Ausgleich formierte der DFB gleich einen ganzen Kader, der nicht nur in seiner Größe von 21 Spielern an einen Kader im realen Fußball erinnerte.