Nicht zu fassen: Suat Serdar von Mainz 05

Quelle: imago

Der FSV Mainz 05 muss nach einer bitteren Niederlage ums Überwintern in der Europa League fürchten. Beim RSC Anderlecht verlor der Tabellenneunte der Fußball-Bundesliga nach einer desolaten Vorstellung in der Schlussphase 1:6 (1:2) und verspielte dadurch eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die Runde der letzten 32. "Wir sind heute hohes Risiko gegangen. Bis zur 88. Minute haben wir gedacht, wenn wir jetzt eins machen, dann brennt es wieder", sagte Trainer Martin Schmidt, nachdem seine Mannschaft in den letzten Minuten ihres Auftritts rund 25 Kilometer nördlich des historischen Schlachtfeldes von Waterloo förmlich zerlegt worden war. Durch die erste Niederlage der Europa-League-Saison rutscht Mainz in der Gruppe C auf Rang drei ab. Dort liegt der Bundesliga-Neunte mit fünf Zählern hinter Tabellenführer Anderlecht und AS St. Etienne (beide 8). In drei Wochen im Rückspiel beim französischen Rekordmeister steht Mainz nun unter Zugzwang .