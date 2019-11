Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg können das Überwintern in der Europa League vorzeitig klar machen, Eintracht Frankfurt will sich zumindest die Chance darauf erhalten. Im Kampf um das Erreichen der K.o.-Runde zählen für das Bundesliga-Trio am vorletzten Gruppenspieltag nur Siege. Die Borussia will beim Wolfsberger AC die Heim-Schmach aus dem Hinspiel tilgen. «Das 0:4 wollen wir unbedingt vergessen machen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in Graz ganz anders auftreten werden, weil wir wissen, was auf uns zukommt und wir Vollgas geben müssen», sagte Mittelfeldspieler Jonas Hofmann am Mittwoch.