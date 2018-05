Adam Ounas (Neapel) gegen den Leipziger Dayot Upamecano (r.) Quelle: reuters

RB Leipzig hat bei seinem ersten K.o.-Spiel auf der europäischen Fußball-Bühne den SSC Neapel klasse ausgespielt. Der Bundesliga-Zweite kam im Europa-League-Hinspiel beim Tabellenführer der italienischen Serie A zu einem hochverdienten 3:1 (0:0)-Sieg. Damit sicherten sich die Sachsen eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag. Adam Ounas hatte vor etwa 15.000 Zuschauern im Stadion San Paolo Napoli in der 52. Minute überraschend in Führung gebracht. Nationalstürmer Timo Werner glich für das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl aus (61.), ehe auch Bruma (74.) eine der vielen Chancen der Gäste nutzte und Werner (90.+3) erneut traf.



Für Neapel war es die erste Heimniederlage in der Europa League nach 13 Spielen. Die Leipziger legten am Donnerstagabend beim UEFA-Cup-Sieger von 1989 einen flotten Start hin und zeigten wenig Respekt: Nationalspieler Timo Werner wagte zweimal in den ersten drei Minuten eine gefährliche Direktabnahme. Erst blockte Kalidou Koulibaly den Ball, dann hielt Torhüter Pepe Reina. Dabei hatte Napoli in der Liga zuletzt acht Siege in Serie gelandet und in dieser Saison nur zuhause gegen Titelverteidiger Juventus Turin verloren.