Horst Heldt, Manager bei Hannover 96, hält nicht viel vom dritten europäischen Wettbewerb.

Quelle: dpa

Kann zu viel Fußball diese Rolle vielleicht auch gefährden? Für den Fan bedeutet die Einführung im Endeffekt noch mehr Fußball auf einem sowieso schon gesättigten Markt. Das Interesse an maximal zweitklassigen Partien dürfte daher eher gering sein. Ein Beispiel: Angenommen es gäbe bereits die Europa League 2 in dieser Saison schon, so wäre Leipzig der deutsche Vertreter. Die Sachsen würden gegen Teams wie den walisischen Rekordmeister New Saints spielen - in einem Dorf namens Llansantffraid-ym-Mechain nahe der englischen Grenze. "Die Leute, die so einen Schwachsinn entscheiden, sind weit entfernt von der Basis. Die haben gar keine Ahnung, was die Leute bewegt", polterte Hannovers Manager Horst Heldt schon im September während der Planungsphase. Mit dieser Meinung steht er nicht alleine da.