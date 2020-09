Frankfurt siegt - Wolfsburg und Gladbach remis

90 Fazit:

Schluss, Aus, Feierabend! Die Europa-League bleibt das Revier des FC Sevilla! Die Blanquirrojos ringen Inter Mailand mit 3:2 nieder und holen zum sechsten Mal den Pokal! Nach einer spektakulären ersten Hälfte mit je zwei Treffern auf beiden Seiten war nach dem Wechsel weniger los in Köln, doch am Ende jubelt im sechsten Endspiel zum sechsten Mal Sevilla! Der Lucky Punch für die Andalusier kam eine Viertelstunde vor Schluss als ein Fallrückzieher von Diego Carlos ausgerechnet von Rekord-Knipser Lukaku ins eigene Netz abgefälscht wurde. Anschließend warfen die Nerazzurri alles nach vorne, konnten Bounou aber nicht mehr bezwingen. Während bei den Italienern die Köpfe hängen, feiert Sevilla-Coach Lopetegui unter Tränen seinen ersten großen Titel. In der kommenden Saision sehen wir beide Teams in der Königsklasse wieder. Tschüss aus Köln, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal!

90 Spielende

90 Die Uhr tickt und tickt und die Nerazzurri kommen einfach nicht aus der eigenen Hälfte. Die letzte Minute bricht an!

90 Die Hälfte der Nachspielzeit ist rum und Sevilla hat bisher keine Probleme, den Vorsprung zu verteidigen.

90 Wieder bekommen die Spanier eine knappe Minute ohne Fußball rum und nähern sich ihrem Ziel immer weiter. Inter findet einfach kein Mittel, um zumindest mal zum Abschluss zu kommen.

90 Hoffnung für Inter! Es gibt satte sechs Minuten Nachschlag.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

90 Einwechslung bei Inter: Antonio Candreva

90 Auswechslung bei Inter: Diego Godín

89 Die Blanquirrojos nehmen jetzt jedes kleine Foul dankend an und machen da auch gerne mal eine längere Liegepause draus. Inter kommt nochmal über Eriksen, doch die Flanke des Dänen landet bei Bounou.

87 Was fällt Inter noch ein? Die Italiener hauen sich voll rein, haben aber bis dato keine Ideen, um die massive Sevilla-Abwehr zu knacken.

86 Einwechslung bei Sevilla FC: Nemanja Gudelj

86 Auswechslung bei Sevilla FC: Diego Carlos

85 Einwechslung bei Sevilla FC: Youssef En-Nesyri

85 Auswechslung bei Sevilla FC: Luuk de Jong

84 Inter bläst zur Schlussoffensive! Alle Feldspieler sind tief in der gegnerischen Hälfte unterwegs und wollen das Remis erzwingen.

82 Inter vergibt die Riesenchance zum Ausgleich! Nach Flanke von links lässt Lukaku durch für den freistehenden Moses, der den Ball aber nicht ordentlich kontrollieren kann und keinen Abschluss zustande kriegt. Dafür kommt Alexis Sánchez dran, der das Leder aber auch nur gen Tor stolpert. So kommt Jules Koundé gerade noch rechtzeitig und schlägt den Ball kurz vor der Linie weg.

80 Auch die nächste Standardsituation von Sevilla ist gefährlich. Jules Koundé kommt zehn Meter zentral vor der Kiste zum Kopfball, nickt aber drüber.

79 Antonio Conte reagiert sofort auf den erneuten Rückstand und wechselt gleich dreifach. Mit Christian Eriksen, Victor Moses und Alexis Sánchez wird Inter nun auch deutlich offensiver. Es geht in die letzten zehn Minuten.

78 Einwechslung bei Inter: Victor Moses

78 Auswechslung bei Inter: Danilo D'Ambrosio

78 Einwechslung bei Inter: Alexis Sánchez

78 Auswechslung bei Inter: Lautaro Martínez

78 Einwechslung bei Inter: Christian Eriksen

78 Auswechslung bei Inter: Roberto Gagliardini

77 Einwechslung bei Sevilla FC: Franco Vázquez

77 Auswechslung bei Sevilla FC: Suso

74 Tooor für Sevilla FC, 3:2 durch Diego Carlos

Das ist ja nicht zu glauben! Auf der Gegenseite bekommen auch die Blanquirrojos mal wieder einen Freistoß zugesprochen und den bekommt Inter nicht ordentlich geklärt. Der aufgerückte Diego Carlos setzt aus zwölf Metern zum Fallrückzieher an, der durchaus sehenswert ist, aber wohl vorbeigegangen wäre. Doch Romelu Lukaku hält den Fuß rein und fälscht unglücklich ins eigene Tor ab.

73 Gelbe Karte für Roberto Gagliardini (Inter)



72 Inters Standards bleiben gefährlich! Ashley Young zieht die Kugel von links mit rechts scharf an den Elfer und verpasst zwei Kollegen nur haarscharf, bevor Yassine Bounou das Ding mit zwei Fäusten wegboxt.

70 Sevilla wechselt zuerst. Der angeschlagene Ocampos muss runter, Munir übernimmt. Auch bei Inter sind längst alle Ersatzspieler mit intensivem Aufwärmen beschäftigt. Unter anderem könnte Antonio Conte noch einen Christian Eriksen bringen.

70 Einwechslung bei Sevilla FC: Munir

70 Auswechslung bei Sevilla FC: Lucas Ocampos

69 Die Nerazzurri haben ihr Spiel umgestellt und veranstalten nun ein Kurzpass-Festival. Schon jetzt hat Inter mehr Pässe gespielt als im gesamten ersten Durchgang.

67 Antonio Conte kann es an der Seitenlinie immer noch nicht fassen und rauft sich die Haare. So ein Ding hat sein Star-Stürmer auf jeden Fall schon öfter mal gemacht. Inter wird jetzt insgesamt aber wieder etwas mutiger.

65 Ganz dickes Ding! Nach einigen Kopballduellen im Mittelfeld startet Lukaku noch in der eigenen Hälfte und steht deshalb beim Zuspiel von Lautaro Martínez nicht im Abseits. Der Belgier läuft alleine auf Yassine Bounou zu und will aus 16 Metern flach einschieben, doch der Sevilla-Keeper verkürzt geschickt den Winkel und pariert mit dem gestreckten Bein!

64 Bei Inter läuft kaum was zusammen. Da kombinieren die Italiener sich mal bis an die gegnerische Box und dann passt der aufgerückte Godín das Spielgerät geradewegs ins Toraus.

61 Das offene Visier aus dem ersten Durchgang haben beide Seiten in der Pause ein wenig geschlossen. Die Partie ist nun deutlich mehr von der Taktik geprägt, keiner will den womöglich entscheidenden Fehler machen.

59 Ashley Young hat nach einer kurz ausgeführten zentral am Strafraum viel Platz und legt sich das Leder auf rechts. Sein Schlenzer segelt dann aber doch einen guten Meter über den Kasten von Bounou.

57 Der FC Sevilla ist in dieser Phase etwas präsenter und hat mehr Sicherheit im Spiel. Während bei Inter kaum drei Pässe in Serie ankommen, kombinieren die Andalusier sich stark nach vorne, bevor Sergio Reguilón aus spitzem Winkel von links ans Außennetz feuert.

55 Gelbe Karte für Alessandro Bastoni (Inter)

Bastoni steigt seinem Gegenspieler im Mittelfeld voll auf den Fuß.

54 Auch die Spanier kommen zur ersten Möglichkeit und vergeben diese auf ähnliche Art. Suso zieht von rechts nach innen und schießt dann aus 18 Metern mit links einen Inter-Verteidiger an.

52 Die Nerazzurri setzen sich erstmal länger vorne fest und kommen zum ersten Abschluss nach der Pause. Eine Flanke von rechts wird nur bis an den Sechzehenr abgewehrt, wo Gagliardini heranrauscht und sofort abzieht. Ein langes Bein mit Sevilla-Logo drauf grätscht im letzten Moment dazwischen und blockt.

51 Inter-Keeper Samir Handanovič hat mit dem Ball am Fuß heute so seine Probleme und haut die Kugel immer wieder sehr unkontrolliert raus. Sevilla macht allerdings auch immer wieder mächtig Druck auf den Slowenen.

49 Joan Jordán bettelt um eine Gelbe Karte und greift am Mittelkreis zum taktischen Foul per Trikotzupfer. Alle haben es gesehen, nur der Referee offenbar nicht.

48 Diesmal geht es etwas gemütlicher los als in Halbzeit eins. Als ob es eine neue Partie wäre beschnuppern die Teams sich im Mittelfeld und wollen erstmal nichts anbrennen lassen.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es weiter in Köln.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Ein höchst unterhaltsames Europa-League-Finale zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand geht mit einem 2:2 in die Pause! Die Nerazzurri erwischten den besseren Start und gingen mit der ersten Offensivaktion durch Lukaku in Front. Der Belgier baut seinen Rekord damit aus und trifft international im elften Spiel in Serie. Sevillas Antwort hieß in Durchgang eins Luuk de Jong. Der Ex-Gladbacher bedankte sich bei Coach Lopetegui für seine Nominierung mit einem Kopfball-Doppelpack. Die Freude über die Führung währte aber nur kurz, dann brachte Diego Godín Inter zurück. Das Remis geht nach unglaublich intensiven und durchaus auch hochklassigen 45 Minuten voll in Ordnung und wir dürfen uns sicher auf eine spektakuläre zweite Hälfte freuen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Gelbe Karte für Éver Banega (Sevilla FC)

Jetzt ist es Banega selbst, der an der Seitenlinie ohne Chance auf den Ball in Gagliardini hereinrauscht und sich diese Verwarnung redlich verdient.

43 Mittlerweile schleicht sich der eine oder andere Fehler im Aufbauspiel ein. Verwunderlich ist das kaum, denn nach einer extrem intensiven ersten Hälfte sehnt sich mancher Spieler wohl nach einer Atempause.

41 Gelbe Karte für Nicolò Barella (Inter)

Barella kommt gegen Banega deutlich zu spät und haut den Argentinier ziemlich unnötig voll um. Gelb!

40 Fünf Minuten verbleiben noch bis zur Pause. Beide Seiten spielen munter nach vorne und der nächste Treffer scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

38 Erst schlägt Sevilla zurück, dann Inter. Beide Mannschaften sind mit breiter Brust unterwegs und liefern sich hier wirklich einen packenden Fight, der bis dato absolut keinen Sieger verdient hat.

36 Tooor für Inter, 2:2 durch Diego Godín

Irre! Inter schlägt sofort zurück! Und zwar aus der fast exakt gleichen Position. Diesmal führt Marcelo Brozović aus 30 Metern halbrechter Lage aus und findet am zweiten Pfosten Diego Godín. Der Uruguayer steht hoch in der Luft, zieht voll durch und köpft zwischen zwei Gegenspielern wuchtig zum Ausgleich ein. Keine Chance für Yassine Bounou!

33 Tooor für Sevilla FC, 2:1 durch Luuk de Jong

Inter gerät hinten kurzzeitig in Unterzahl und Marcelo Brozović muss zum Foul greifen. Den fälligen Freistoß aus dem rechten Halbfeld zieht Éver Banega auf den zweiten Pfosten und findet dort mit einer offenbar einstudierten Variante Luuk de Jong. Der nickt sehenswert ins lange Eck ein und schnürt den Doppelpack! Da hatte Lopetegui mal einen Riecher!

31 Nach wahnsinnig intensiven 25 Minuten hat sich die Partie mittlerweile ein wenig beruhigt. Beide Coaches haben ihren Teams ein wenig mehr defensive Stabilität verordnet und so wird derzeit lieber mal quer als nach vorne gespielt.

29 Nochmal Inter! Nach Flanke vom linken Strafraumeck taucht D'Ambrosio am rechten Fünfereck auf und kommt auch zum Kopfball, lässt die Pille aber zu sehr über den Scheitel rutschen und verfehlt letztlich klar.

28 Lukaku bringt sich mal wieder in Schwung und dringt über links in den Strafraum ein. Der Belgier behauptet sich robust gegen gleich vier Gegenspieler, findet für seine flache Hereingabe aber keinen Abnehmer.

25 Sevilla wartet auf die Lücke und schaltet nach Ballgewinn blitzschnell um. Éver Banega schickt Sergio Reguilón auf den linken Flügel und dessen scharfe Flanke landet um ein Haar erneut bei Luuk de Jong. Alessandro Bastoni hat aufgepasst und köpft das Leder in höchster Not aus der Gefahrenzone.

22 Bei so gut wie jedem Foul wird auf dem Platz gleich von mehreren Spielern mindestens eine Gelbe Karte gefordert. Schiri Danny Makkelie hat alle Hände voll zu tun, um die Partie in geordneten Bahnen zu halten.

20 In den letzten Minuten hat der FC Internazionale Milano wieder das Zepter übernommen und kommt wiederholt mit Tempo in die Box. Nur am Abschluss hakt es noch.

18 Antonio Contes Ärger ist zwar nachvollziehbar, weil der Arm klar am Ball war, dennoch ist die Entscheidung völlig in Ordnung. Die Hand von Diego Carlos war angelegt und der Schuss kam aus kürzester Distanz.

18 Gelbe Karte für Antonio Conte (Inter)

Es gibt keinen Strafstoß und das bringt Conte so sehr auf die Palme, dass er gleich mal verwarnt wird.

17 Nächster Elfer für Inter? Nicolò Barella will im Sechzehner durchstecken auf Romelu Lukaku und schießt Diego Carlos aus kurzer Distanz an den Arm. Das Spiel pausiert, der VAR nimmt seine Arbeit auf.

15 Viel mehr hätte kaum los sein können in dieser Anfangsviertelstunde. Es sind mächtig Emotionen im Spiel und beide Teams sind voll bei der Sache. Auch ohne Zuschauer ist das hier ein echtes, mitreißendes Finale.

12 Tooor für Sevilla FC, 1:1 durch Luuk de Jong

Und da ist auch schon der Ausgleich! Inter verteidigt erstaunlich passiv und lässt Jesús Navas auf rechts viel Platz zum flanken. Am ersten Pfosten kommt die Kugel runter und landet exakt auf dem Kopf von Luuk de Jong, der sich im Rücken von Diego Godín davongestohlen hat. Aus sechs Metern netzt der einstige Gladbacher wuchtig per Flugkopfball zum Ausgleich ein!

11 Man merkt den Blanquirrojos an, dass sie seit 20 Pflichtspielen ungeschlagen sind. Sevilla lässt sich vom Rückstand nicht beirren und macht ordentlich Dampf. Nach der ersten Ecke herrscht kurz Chaos am Fünfer, dann kann Inter klären.

9 Die Spanier zeigen sich vom Rückstand ziemlich unbeeindruckt und fahren sofort ihr gewohntes hohes Pressing auf. Damit haben die Mailänder auch durchaus ihre Probleme und können sich nicht spielerisch befreien.

7 Besser hätte die Partie für den Favoriten natürlich nicht beginnen können. Nun ist es an Sevilla, selbst was für das Spiel zu machen, während Inter sich zurückfallen lassen und auf Konter lauern kann.

5 Tooor für Inter, 0:1 durch Romelu Lukaku

Traumstart für die Nerazzurri! Lukaku übernimmt die Verantwortung wie gewohnt selbst und bringt Inter in Front. Der 27-Jährige läuft gemächlich an, schiebt die Kugel dann aber platziert und wuchtig flach ins linke Eck. Damit trifft Lukaku auch im elften Europa-League-Spiel in Serie!

4 Gelbe Karte für Diego Carlos (Sevilla FC)

Diego Carlos sieht für sein Foul noch die gelbe Karte.

3 Elfmeter für Inter! Im Gegenzug zieht Romelu Lukaku den ersten Sprint an, geht an Diego Carlos vorbei und zieht in die Box. Der Spanier kommt nicht hinterher und senst den Belgier von hinten um. Ganz klare Sache!

2 Es geht gleich ordentlich zur Sache. Danilo D'Ambrosio arbeitet im Duell mit Fernando mit dem Arm und trifft diesen im Gesicht. Der niederländische Schiri lässt Gnade walten und belässt es bei einer Ermahnung.

1 Der Ball rollt! Sevilla spielt heute ganz in weiß, Inter klassisch in schwarz-blau.

1 Spielbeginn

Langsam aber sicher wird es ernst in Köln! Die 22 Akteure haben den Rasen bereits betreten und in wenigen Augenblicken wird Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden die Partie gleich eröffnen!

Geht die "innige Beziehung" (Sportdirektor Monchi) zwischen dem FC Sevilla und der Europa League weiter? Bisher standen die Blanquirrojos fünfmal im Finale und holten jedes Mal den Titel. Bei einem sechsten Coup hätte Sevilla den Cup doppelt so oft gewonnen wie sämtliche Verfolger. Zu diesen gehört übrigens auch Inter Mailand. Mit einem vierten Triumph könnten die Italiener in der ewigen Bestenliste auf den alleinigen zweiten Rang klettern und bis auf einen Erfolg an den spanischen Kontrahenten heranrücken. Auch wenn man beim FC Internazionale in Zukunft wieder auf größere Taten in der Königsklasse hofft, so ist die Sehnsucht nach dem ersten Titel seit neun Jahren in der Fußballmetropole Mailand doch riesig.

Inter-Trainer Antonio Conte vertraut in Inters erstem europäischen Finale seit zehn Jahren exakt der gleichen Formation, die zuletzt beim 5:0 gegen Donezk brillierte. Damit haben die Nerazzurri in allen vier K.O.-Duellen gegen Getafe, Leverkusen, Shakhtar und nun Sevilla die gleiche Startformation aufgeboten und wollen ihre starke Spielzeit nun krönen. "Wir können stolz sein auf das, was wir bereits erreicht haben. Aber Geschichte wird nun mal nur von den Siegern geschrieben und das motiviert uns, da rauszugehen und zu gewinnen", so Conte.

Sevilla-Coach Lopetegui belässt es nach dem knappen Erfolg über United bei einer einzigen Änderung. Siegtorschütze Luuk de Jong wird mit einem Startelfplatz belohnt und ersetzt in der Spitze Youssef En-Nesyri, der auf die Bank rotiert. Im Mittelfeld startet also auch erneut Joan Jordán anstelle des defensiveren Nemanja Gudelj (Bank). Ein kleiner Fingerzeig, dass die Spanier sich hier keineswegs verstecken wollen, auch wenn sie sich selbst als Auenseiter sehen. "Inters Etat ist mehr als doppelt so hoch wie unserer, außerdem spielen sie ein hervorragendes Turnier", sagte Präsident José Castro im Vorfeld der Partie, stellte allerdings auch sofort klar: "Aber wir mögen schwierige Aufgaben."

Die drei Siege von Inter Mailand in der Europa League, die damals noch UEFA Cup hieß, liegen schon länger zurück. 1998 setzte sich Inter gegen Lazio Rom zuletzt mit 3:0 durch. Nun ist Antonio Contes Team zur rechten Zeit in Galaform und könnte Sevilla den nächsten Coup versalzen. Das musste nicht nur Bayer Leverkusen beim 1:2 im Viertelfinale spüren. Auch Donezk im Halbfinale, für viele ein Geheimfavorit, hatte beim furiosen 5:0 der Mailänder keine Chance. Romelu Lukaku erreichte mit seinem Doppelpack eine historische Marke: Er traf damit in zehn Europa-League-Spielen am Stück.

Ein gutes Omen für die Spanier: Immer, wenn sie im Halbfinale der Europa League standen, haben sie den Pott am Ende auch in die Höhe gestemmt. Zuletzt war das 2016 beim 3:1 gegen Liverpool der Fall. In diesem Jahr wäre die Serie beinahe gerissen, weil Manchester United das Spiel im Halbfinale klar dominierte, doch beste Chancen im zweiten Durchgang ungenutzt ließ. So konnte Joker Luuk de Jong die Partie zugunsten der Iberer drehen und nun ist die Chance auf Titel Nummer sechs in diesem Wettbewerb immer noch am Leben.