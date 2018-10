Leipzig und Frankfurt mit Siegen - Bayer verliert

Viel auszusetzen gab es nach dem stimmungsvollen und erfolgreichen Fußballabend in Leipzig nicht, doch Ralf Rangnick fand noch einen Grund zur Kritik. "Am Ende hätten wir höher gewinnen können oder sogar müssen", sagte Rangnick. Wirklich verärgert war der Trainer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig jedoch nicht. Das 2:0 (2:0) in der Europa League über Celtic Glasgow hatte ihm und den Fans viel zu viel Spaß gemacht. "Das war ein sehr konzentrierter Auftritt von uns. Wichtig war, dass wir wieder zu Null gespielt haben", lobte Rangnick im Interview bei DAZN. Nach sechs Punkten aus drei Spielen liegt seine Mannschaft in der Gruppe B hinter dem souveränen Spitzenreiter Red Bull Salzburg (9) auf Zwischenrundenkurs. Celtic (3) und Rosenborg Trondheim (0) stehen unter Druck.



Daher freute sich Rangnick schon umso mehr auf das Rückspiel am 8. November im Celtic-Park. "Wir kennen die Atmosphäre dort", sagte er. Großen Respekt vor der einmaligen Stimmung in Glasgow hat Rangnick jedoch nicht: "Sie werden vor ihren Fans großes Risiko gehen, das ist nicht unbedingt ein Nachteil für unsere Spielweise." Mit einem weiteren Sieg ist RB der Einzug in die K.o.-Runde nicht mehr zu nehmen. Matheus Cunha (31.) und Bruma (35.) sorgten am Donnerstagabend in Leipzig vor 38.126 Zuschauern für die gute Ausgangsposition. Die 3000 mitgereisten Schotten feierten ihre klar unterlegene Mannschaft dennoch. Die Hausherren genossen die Atmosphäre und hätten durch Konrad Laimer (55.) und Jean-Kevin Augustin (64.) erhöhen können. Beide trafen jedoch nur den Pfosten.