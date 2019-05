Eintracht: Jonglieren mit Superlativen

Das beste Argument könnte daher der vierte Platz in der Bundesliga und damit der direkte Einzug in die Champions League sein. Für Hübner wäre das ein Traum, "dann würden wir uns nur mit den besten Mannschaften messen".



Kaliber wie Chelsea wären dann die Regel. Insofern ist die zwischen Europa-League-Hin- und Rückspiel (9. Mai) eingebettete Bundesliga-Begegnung bei Bayer Leverkusen (Sonntag 18 Uhr) fast ebenso wichtig. Was nur schwer zu vermitteln ist, wenn die Superlative schon vor dem Tag der Arbeit so häufig fallen.