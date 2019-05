Beim Rückspiel an der Stamford Bridge am kommenden Donnerstag (21 Uhr) muss Frankfurt damit zwingend treffen, um den Traum vom zweiten internationalen Titel am Leben zu halten und den Einzug ins Finale am 29. Mai in Baku perfekt zu machen. Schon beim italienischen Traditionsklub Inter Mailand hatte die Eintracht im Achtelfinale nach einem Heim-Remis (0:0) auswärts das Weiterkommen perfekt gemacht.