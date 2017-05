ManUnited und Ajax vor Finaleinzug

Die Statistik spricht klar für die Red Devils: Keines der letzten 17 Europacup-Heimspiele im Old Trafford verlor United, das Auswärtstor durch Jungstar Marcus Rashford hat die Tür zum Finale in Stockholm (24. Mai) weit aufgestoßen. Sollte Manchester nach den Triumphen in der Champions League (1968, 1999, 2008) und dem Europapokal der Pokalsieger (1991) erstmals die Europa League gewinnen, steigt der Traditionsklub in einen elitären Kreis auf. Alle drei europäischen Pokale haben bislang nur Bayern München, Juventus Turin, der FC Chelsea und Ajax Amsterdam in der Vitrine stehen.