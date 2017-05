Ajax und ManUnited im Europa-League-Finale

Ajax Amsterdam verlor das Rückspiel bei Olympique Lyon mit 3:1. Wie schon im Hinspiel, das Ajax 4:1 gewonnen hatte, spielten beide Mannschaften mit offenem Visier. Kasper Dolberg hatte Ajax in der 27. Minute 1:0 in Führung gebracht. Alexandre Lacazette glich in der 45 Minute mit einem Foulelfmeter aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Alexandre Lacazette die Franzosen 2:1 in Führung. Das große Zittern begann für die Niederländer, als Rachid Ghezzal das 3:1 (81.) gelang, Nick Viergever (84./wiederholtes Foulspiel) mit Gelb-Rot vom Platz flog und Olympique noch gute Chancen hatte.