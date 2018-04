Neue Leichtigkeit in Leipzig

Auch diesbezüglich äußerte sich Rangnick nun klarer: "Sein guter Job ist leicht an der Vizemeisterschaft abzulesen, am Viertelfinale der Europa League und am derzeitigen Tabellenplatz. Die Spieler haben sich auch weiterentwickelt.“ Regelrechte Lobeshymnen auf den Coach stimmte der ebenfalls wieder deutlich besser als zuletzt gelaunte Emil Forsberg an. Angesprochen auf Hasenhüttls Tendenz pro Leipzig sagte der Schwede: "Im ganzen Verein finden das alle positiv. Er ist ein guter Manager, hat ein gutes Gespür, spricht viel mit den Spielern. Er weiß, was zu tun ist und ist ein cleverer Coach. Er macht RB Leipzig besser." Dass die Trainerdiskussion vorerst beendet ist, gibt der Mannschaft auch im Saison-Endspurt auch die nötige Ruhe, "sodass er und wir uns auf Fußball konzentrieren können", wie Forsberg sagte.