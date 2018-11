Die Sachsen unterlagen am 4. Spieltag bei Celtic Glasgow mit 1:2 (0:1) und sind in der Tabelle der Gruppe B nun punktgleich mit den Schotten auf Platz zwei. Der FC Salzburg führt das Ranking mit der Optimalausbeute von zwölf Zählern an. Vier Siege aus vier Partien hat auch die Frankfurter Eintracht in der Gruppe H auf dem Konto. Leverkusen führt die Gruppe A punktgleich mit Zürich an, durch das Remis zwischen Ludogorez Rasgrad und AEK Larnaka kann die Werkself nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze verdrängt werden.