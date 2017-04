Kein Wunder also, dass neben Trainer Markus Weinzierl inzwischen auch Manager Christian Heidel immer mehr hinterfragt wird. Inklusive der bereits feststehenden Verpflichtungen der bisherigen Leihspieler Nabil Bentaleb und Jewgeni Konopljanka hat der neue Sportvorstand in seiner ersten Saison in Gelsenkirchen für über 70 Millionen Euro eingekauft - mit bescheidenem Erfolg.