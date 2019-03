Borussia Mönchengladbach hat die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale so gut wie verspielt. Nach der 0:1 (0:1)-Pleite stehen die Fohlen in acht Tagen in Florenz vor einer schwierigen Mission. Mit der ersten Niederlage nach zuvor vier Siegen und einem Remis endete am Donnerstagabend auch die Erfolgsserie unter dem neuen Trainer Dieter Hecking.