Frankfurt im Achtelfinale - Leverkusen raus

Erst knallte ein Schuss von Marlos an die Latte des Frankfurter Tores (72.), dann traf Taison mit einem Kopfball ebenfalls nur die Latte (79.). In beiden Szenen hätte Frankfurts Keeper Kevin Trapp keine Chance gehabt. Die Eintracht geriet nun immer mehr ins Schwimmen.



Die Erlösung für Frankfurt kam bei einem Konter in der 80. Minute, den Haller zum 3:1 abschloss. Schachtjor setzte weiterhin alles auf eine Karte und wurde abermals kalt erwischt, als Ante Rebic den 4:1-Endstand herstellte.