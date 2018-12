Leipzig gescheitert, Frankfurt mit Rekord

Folgende Teams haben die Runde der letzten 32 erreicht:



Gruppensieger: Eintracht Frankfurt, KRC Genk, FC Sevilla, Dynamo Kiew, FC Chelsea, Bayer Leverkusen, FC Salzburg, Zenit St. Petersburg, Dinamo Zagreb, FC Arsenal, Betis Sevilla, Villarreal



Gruppenzweiter: Lazio Rom, Malmö FF, FK Krasnodar, Stade Rennes, Bate Borisow, FC Zürich, Celtic Glasgow, Slavia Prag, Fenerbahçe Istanbul, Sporting Lissabon, Olympiakos Piräus, Rapid Wien



Aus Champions League abgestiegen: FC Valencia, Inter Mailand, Benfica Lissabon, SSC Neapel, FC Brügge, Galatasaray Istanbul, Schachtor Donezk, Viktoria Pilsen



So ist der weitere Modus: Die Gruppensieger spielen zunächst auswärts gegen einen der Gruppenzweiten oder gegen einen der vier schlechteren Gruppendritten der Champions League. Die Gruppenzweiten treffen entweder auf einen der Gruppensieger oder auf einen der vier besseren Gruppendritten der Königsklasse. Ausgeschlossen sind deutsche Duelle und Spiele gegen Mannschaften aus der eigenen Gruppe.



Termine:

Hinspiele am 14. Februar / Rückspiele am 21. Februar

Achtelfinale: 7./14. März

Viertelfinale: 11./18. April

Halbfinale: 2. /9. Mai

Finale: 29. Mai in (Baku)