Nächste Blamage für deutsche Klubs

BATE zog sich weit zurück und stellte den FC mit einer dichten Defensive vor eine schwierige Aufgabe. Um den Abwehrriegel der Gastgeber zu knacken, fehlte es den Kölnern oft an Tempo und Ideen. Borissow stellte mit dem Tor von Aleksej Rios (55.) den Spielverlauf auf den Kopf.



Zwar rannte der FC weiterhin an, im Zentrum fehlte aber oft ein Abnehmer. Einer wie Jhon Cordoba, der jedoch weiterhin verletzt ausfällt. Oder Claudio Pizarro, der in der Europa League nicht spielberechtigt ist.



Am Ende hatten die Kölner noch Glück. Erst vergab Mikhail Gordeychuk nach einem Patzer von Keeper Timo Horn freistehend, dann verstolperte Maksim Volodko in aussichtsreicher Position.