Die Winterspiele in Pyeongchang im ZDF

auslandsjournal spezial: Südkorea (Mittwoch, 10. Januar 2018)



Die Olympischen Winterspiele 2018 finden nur 80 Kilometer von der streng bewachten Grenze zu Nordkorea statt, dem Land, in dem Diktator Kim Jong-un die Welt mit immer neuen Raketen- und Wasserstoffbombentests in Atem hält. Südkorea richtet mit den Winterspielen in Pyeongchang das zweite sportliche Großereignis nach den Olympischen Sommerspielen in Seoul vor 30 Jahren aus. Das „auslandsjournal spezial“ zeigt ein Land, das selbstbewusst und wirtschaftsstark der Bedrohung aus dem Norden widersteht. Moderatorin Antje Pieper trifft die Organisatoren der Olympischen Spiele, die trotz fehlender Wintersport-Tradition ein Sportfest organisieren.



Sie besucht nordkoreanische Flüchtlinge, die von ihrer abenteuerlichen Flucht in den Süden berichten, führt Interviews mit Vertretern der Regierung über die neue Annäherungspolitik des Präsidenten und besucht eine K-Pop-Band, die bunt und schrill das Selbstbewusstsein der koreanischen Jugend zeigt, deren Mitglieder in Asien echte Superstars sind. Diese Bands werden mit Marketingmethoden groß gemacht, wie es auch bei Mobilfunktelefonen funktioniert. In Südkorea wird nichts dem Zufall überlassen – fleißig, hierarchisch organisiert und ehrgeizig arbeiten die Koreanerinnen und Koreaner an ihrem Wirtschaftserfolg und wollen mit diesen Tugenden auch ein Mega- Sportevent trotz widriger politischer Umstände organisieren.



Südkorea und die Winterspiele - Ein Film von Thomas Reichart (Donnerstag, 8. Februar 2018)



Kurz vor den Winterspielen stellt ZDF-Ostasien-Korrespondent Thomas Reichart das Austragungsland Südkorea vor. Wie gehen die Einheimischen damit um, dass über diesen Spielen ein bedrohlicher Schatten hängt – das Atom- und Raketenprogramm Nordkoreas und die Kriegsdrohungen aus Pjöngjang? Und was macht jenseits davon den Alltag der Menschen aus? Wie lebt es sich in einer Gesellschaft, die von Erfolgs-und Leistungsdruck geprägt ist? Thomas Reichart reist quer durch das Land – von West nach Ost, mit einem Zug, der in die Schneegebiete Südkoreas führt.



Er beobachtet, wie Menschen in Südkorea, die bislang noch mit dem Skifahren gefremdelt haben, sich damit anfreunden – angeleitet von Skilehrern, die den Sport selbst erst kürzlich gelernt haben. Beginnen wird die Reise in Seoul, der brummenden, hektischen Metropole, dem Sitz der Konzerne, die Südkorea groß gemacht haben. Der junge deutsche Architekt Daniel Tändler zeigt dem ZDF-Korrespondenten, wie er daran arbeitet, Seouls architektonisches Gedächtnis, die traditionellen „Hanok“-Häuser, vor dem Turbowachstum dieser Stadt zu retten.



Bballi, bballi – immer schneller und schneller muss es auch im Arbeitsleben gehen. Südkoreanerinnen und Südkoreaner arbeiten mehr und länger als fast überall sonst auf der Welt. Aber wenn sie spätabends die Bürolichter ausknipsen, geht es in den Amüsiervierteln der Stadt darum, die Arbeit möglichst schnell zu vergessen. Der Autor trifft Flüchtlinge aus Nordkorea, die auf Freiheit hofften, sich aber schwer damit tun, im hektischen Südkorea Fuß zu fassen. Und er erkundet den kaum bekannten Teil der demilitarisierten Zone im Westen, ganz in der Nähe der Olympiastätten.