Die deutsche Para-Kanutin Edina Müller hat bei den Europameisterschaften in München die Goldmedaille gewonnen. Die Paralympics-Siegerin von Tokio setzte sich am letzten Wettkampftag auf der Regattastrecke in Oberschleißheim in der Startklasse KL1 vor ihren Konkurrentinnen aus Italien und der Ukraine durch. Damit beenden die Para-Kanutinnen die EM mit vier Medaillen. Bereits am Freitag hatten Lillemor Köper und Esther Bode Gold und Silber in der Startklasse VL1 gewonnen. Katharina Bauernschmidt (VL2) sicherte sich zudem die Bronze-Medaille.