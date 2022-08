Die deutschen 4x100m-Staffeln haben Hoffnung auf weitere Medaillen bei der Heim-EM in München geweckt. Die Männer stellten in 37,97 Sekunden einen deutschen Rekord auf und verbuchten die Vorlaufbestzeit. Die Frauen zogen in 43,33 Sekunden auch ohne Europameisterin Gina Lückenkemper in das Finale ein. Die Medaillen werden am Sonntag (Männer 21:12 Uhr/Frauen 21:22 Uhr, live im ZDF) vergeben. Ob Lückenkemper dann starten wird, ist offen.