Die einen wollen den Frauen-Speedrekord an der legendären "Nose" brechen, die anderen Kletterer kämpfen mit der Crux an der Bürser Platte. Außerdem: Einradfahrer Lutz Eichholz, der am Damawand als Downhiller unterwegs ist.

something 24 min something 23.07.2020 Video verfügbar bis 23.07.2025