Klettern an Felstürmen, die zuvor noch kein Mensch erklommen hat: Vier Sportkletterer durften sich im UNESCO-Weltkulturerbe Zhangjiajie (Südzentral-China) an selten schöne Routen wagen. Das alles im Trad-Stil, also weitgehend ohne Bohrhaken.

Beitragslänge: 25 min Datum: 10.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.07.2025