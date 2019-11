Fair Play ein Fremdwort im Profifußball

Während in den letzten Wochen ganz Fußball-Deutschland über den Eintracht-Frankfurt-Spieler David Abraham diskutierte, der Freiburgs Trainer Christian Streich zu Boden gerempelt hatte, wurde über Paul Thenenbach kaum gesprochen. Der hatte in einem Finalspiel den Ausgleichstreffer erzielt, aber sofort angezeigt, dass der Ball ihm zuvor an den Arm gesprungen war, woraufhin der Treffer annulliert wurde. Thenenbach ist sechs Jahre alt, spielt bei der Spvg. Wahn-Grengel und wurde vom Fußballverband Mittelrein für die „vorbildlichste Geste“ des Jahres ausgezeichnet.