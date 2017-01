FairPlayLiga im Kinderfußball

„Das System der FairPlayLiga ist als Vorlage gut, aber nun müssen wir die Schnittstellen optimieren, also Trainer qualifizieren, Eltern informieren und Akzeptanz herstellen“, sagt der „Vater“ der FairPlayLiga, Ralf Klohr, der die Regeln vor zehn Jahren in Eigeninitiative entwickelt hat. „Wenn engagierte Leute im jeweiligen Fußballkreis das in die Hand nehmen, wie jetzt in Essen, geht es schneller.“