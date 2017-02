Doch was ist wirklich geschehen? Der BVB-Boss, der gerne das schwarz-gelbe Sprachrohr gibt, hat sich vielfach kritisch über das Red-Bull-Konstrukt geäußert. Im November vergangenen Jahres lästerte Watzke, dass in Leipzig Fußball gespielt würde, „um eine Getränkedose zu performen“. Der 57-Jährige machte sich in dem Interview der „Sport Bild“ ferner über das Synonym „Rasenballsport“ lustig und erklärte, dass beim Aufsteiger, der zu diesem Zeitpunkt die Dortmunder in der Tabelle bereits abgehängt hatte, „nichts, aber auch gar nichts organisch gewachsen war".



Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick widersprach kurz vor Weihnachten („Dann hätte Dortmund ja gegen elf Dosen verloren“) via Interview in der „Welt“. Fürs neue Jahr veränderten dann Watzke die Tonalität und bemühte sich um eine differenzierte Betrachtung. Kurz vor dem Verfolgerduell sagte er zwar, dass ihm das Leipziger Modell weiter nicht gefalle, er inzwischen aber Respekt für die dort geleistete Arbeit zeige. Lob gab es für Trainer Ralph Hasenhüttl und eben Rangnick.