Favre - Der stille Konter-Revolutionär

Als Typ ist der stille Schweizer vermutlich die Gegenthese zu Klopp, doch es spricht einiges dafür, dass mit ihm die Rolle Rückwärts in Sachen Spielphilosophie klappen könnte. Stabil aus der Abwehr, kompakt im Mittelfeld, dazu „sehr hoch stehen und kontern. Sonst werden wir keine große Mannschaft“, hatte Favre schon bei seiner Inthronisation vor gut zwei Wochen angekündigt. Hört sich bekannt an, oder? Auch Favres erste Trainingseinheiten, Pass- und Umschaltübungen, erinnern ans Original des Überfallfußballs.



Genau wie die dynamischen Spielzüge, in Ansätzen beim International Champions Cup zu bewundern: mehrfach beim 1:0-Erfolg über Manchester Citys B-Elf in Chicago, ein einziges, aber entscheidendes Mal beim schmeichelhaften 3:1-Sieg über Liverpool. Beim oben erwähnten Traumtor, das zur kollektiven Freude im Stadion US-Shooting-Star Christian Pulisic erzielte. Die wilde Balljagd fehlt noch beim BVB und die Fehlerquote bleibt groß, doch Dortmunds Konter-Revolution hat begonnen. Mit Segen der Klubführung: „Die WM in Russland hat gezeigt, dass Ballbesitz nicht mehr das Allheilmittel ist. Umschalten und Konter gewinnen wieder an Bedeutung“, sagt BVB-Chef Hans-Joachim Watzke.