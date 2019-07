Fazit zur Schwimm-WM 2019 aus deutscher Sicht

Der Lärmpegel, den die deutschen Beckenschwimmer am letzten Finalabend in Gwangju bei ihrer Unterstützung für Florian Wellbrock erreichten, war enorm. Beim Adressaten kamen die unentwegten Anfeuerungsrufe von der Tribüne dennoch nicht an. Leider sei das so, selbst wenn die Halle abgehe, erwähnte Wellbrock. Gleichzeitig sagte der meist sehr gefasste gebürtige Bremer nach seinem WM-Sieg über 1500 Meter Freistil, auch so ganz allein im Wasser sei das Gefühl „unbeschreiblich schön“ gewesen.