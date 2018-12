Den Bayern wiederum ist bei nun 73 Zählern aus 31 Spielen der erste Platz in der Tabelle nicht mehr zu nehmen. Der Aufsteiger und erste Verfolger RB Leipzig hatte durch ein 0:0 zuvor gegen den FC Ingolstadt den vorzeitigen Titelgewinn möglich gemacht. In Wolfsburg lagen sich Rummenigge und Carlo Ancelotti nach dem Schlusspfiff dann für eine ganze Weile in den Armen. Kapitän Lahm und Co. schlüpften derweil rasch in ihre Meistershirts. Am Ende von zwei frustrierenden Wochen kehrte beim FC Bayern das Lachen zurück.