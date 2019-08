Hoeneß - im November ist wohl Schluss

Laut Stoiber - Aufsichtsratsmitglied beim FC Bayern - hätten Unstimmigkeiten zwischen Hoeneß und Bayerns Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge den langjährigen Bayern-Präsidenten maßgeblich zu diesem Schritt bewogen: Die Jahreshauptversammlung 2018 mit den Vorwürfen eines Mitglieds "war für ihn ein solcher Schock, und danach kamen die Zwistigkeiten mit Kalle dazu. Die Auseinandersetzung um den Trainer“, so Stoiber.



Hoeneß stand in der vergangenen Saison trotz mancher Schwächephasen der Bayern zu Trainer Niko Kovac, während sich Rummenigge mehrmals in aller Öffentlichkeit kritisch zum Nachfolger von Jupp Heynckes geäußert hatte.



Hoeneß begann nach seiner Spielerkarriere vor über 40 Jahren seine Arbeit als Manager beim FC Bayern. Im Jahr 2009 wurde er erstmals zum Präsidenten gewählt.