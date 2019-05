1. FC Kaiserslautern vor Rettung

In den kommenden Jahren könnten zudem noch weitere Millionen fließen. "Weitere Investitionen werden in Abhängigkeit eines Bewertungsverfahrens in Aussicht gestellt, das laut Angebot in der zweiten Liga von 130 Millionen bis 190 Millionen und in der ersten Liga bis 250 Millionen reichen kann", hieß es in der Erklärung des Vereins. Weitere Vertragsdetails sollen in den kommenden Tagen folgen.