Zum Meisterstück gekämpft

Wie anstrengend sein erstes Amtsjahr gewesen war, wie viel Kraft es ihn gekostet hat, das brachte Kovac mehrfach zum Ausdruck. Wie schon am Donnerstag, als er die fehlende Menschlichkeit im Umgang mit ihm beklagt hatte. Und weil die Fans ihn nach viel interner Kritik am eher defensiven Spielstil und an mangelnder Kreativität sowie nach dem teils ausbleibenden Rückhalt von der Klubführung schon während des letzten Ligaspiels mit Sprechchören gefeiert hatten, war es Kovac ein Anliegen, sich für diese Unterstützung zu bedanken. Das sei einfach schön, sagte er, „wenn man Anerkennung bekommt, vielleicht auch Trost“.



Zumindest in der Liga hat die Saison für ihn und die Bayern ein gutes Ende genommen, durch das 5:1 gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag und durch die zwei Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Es ist der siebte Gewinn der Schale in Serie für die Münchner und der 29. insgesamt. Für Kovac ist es der erste als Trainer. Als Spieler war er 2003 deutscher Meister geworden, ebenfalls beim FC Bayern. In beiden Rollen hatte das dort zuvor nur Franz Beckenbauer geschafft, der Kaiser, die Lichtgestalt. Kovac aber strahlt nicht so hell wie einst Beckenbauer. Auch jetzt nicht, nach seinem Meisterstück, wenngleich er die Zuversicht äußerte, auch in der kommenden Saison als Trainer in München arbeiten zu dürfen.