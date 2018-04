Überlebenskampf eines Traditionsvereins

Wer die Umstände des Niedergangs beschreibt und die Schuldigen zu benennen versucht, braucht etwas mehr Zeit. So viel Tradition eine Rolle spielte, so viel Drama und Chaos fügte man später in einem Landstrich hinzu, in dem Fußball und der FCK als unerschütterliches Glaubensbekenntnis gelten (oder galten). Über die Verhältnisse habe man seit dem Titel 1998 gelebt, sagen manche. Andere erinnern an den Steuerskandal und allerlei Vertragstricksereien - und das überdimensionierte 2006er WM-Stadion, das zum Millionengrab wurde und den Verein in die Tiefe zog.