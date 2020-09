Ferrari-Chef Louis Camilleri setzt seine Hoffnungen nicht nur in den neuen Rennwagen, sondern auch in den 32-jährigen Vettel, dessen Vertrag am Jahresende ausläuft, und den monegassischen Youngster Charles Leclerc (22/bis 2024). "Sie haben beide ein unglaubliches Talent. Sie haben die Leidenschaft, die man braucht, um in einem Ferrari-Cockpit zu sitzen", erklärte Camilleri, der kurz und knapp "Siegen" als das Ziel für 2020 formulierte.



Ferrari ist zwar der historisch erfolgreichste Formel-1-Rennstall, letztmals feierte die Scuderia aber 2007 durch Kimi Räikkönen die Fahrer-Weltmeisterschaft. Im Vorjahr gewannen Vettel und Leclerc im Vorgänger SF90 lediglich drei von 21 Rennen und waren im Titelkampf gegen Mercedes chancenlos. Die ersten Testfahrten starten am 19. Februar in Barcelona, die 71. Saison in der Motorsport-Königsklasse beginnt am 15. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne.