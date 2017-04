Namentlich wurde Al-Sabah durch Lai zwar nicht genannt, allerdings war in den Verhör-Dokumenten vom Präsidenten des Olympic Council aus Asien als Mitverschwörer Nummer zwei die Rede. Al-Sabah zählt zu den mächtigsten Sport-Strippenziehern. Er war auch am Wahlerfolg von Thomas Bach zum IOC-Präsidenten maßgeblich beteiligt. Zu seinen Ämtern in Asiens Olympischem Rat (AOC) und in der Vereinigung der olympischen Spitzensportverbände (ANOC), der Al Sabah sogar vorsitzt, äußerte sich Al Sabah in der Stellungnahme nicht.