Der deutsche Richter Eckert und der Schweizer Chef-Ermittler Cornel Borbely wurden vom Council des Fußball-Weltverbands am Dienstag in Manama laut FIFA-nahen Quellen nicht wieder für ihre Posten vorgeschlagen. Damit können die renommierten Ethiker, die unter anderem Ex-FIFA-Präsident Joseph Blatter verbannten, vom Kongress am Donnerstag in der bahrainischen Hauptstadt nicht gewählt werden.