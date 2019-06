Einen Automatismus, wonach beim UEFA-Kongress in Amsterdam im März 2020 in jedem Fall wieder ein DFB-Vertreter (oder eine Vertreterin) in die beiden Gremien rückt, gibt es nicht. Hätte der DFB versucht, in Paris die Revolution gegen Infantino anzuzetteln, wäre das den Chancen auf die Rückkehr in die FIFA wenig dienlich gewesen.



"Wir wollen, dass die deutsche Stimme gehört wird. Das geht nur, wenn man miteinander und nicht übereinander spricht", hatte Koch, gesagt. Zusammen mit Rauball und Generalsekretär Friedrich Curtius saß er während Infantinos Wahl zentral in der Sitzungshalle und hatte beste Sicht auf den erneuten Triumphzug des Schweizers.