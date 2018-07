Ohne Spielmacher Andrés Iniesta und Bayern-Profi Thiago in der Startelf übernahm der Favorit aus Spanien wie erwartet von Beginn an die Regie. Das deutliche Plus beim Ballbesitz machte sich früh bezahlt. Nach Freistoß von Marco Asensio beförderte der von Sergio Ramos bedrängte russische Nationalspieler Ignaschewitsch den Ball aus kurzer Distanz mit der Hacke ins eigene Tor. Ein perfekter Start in die Partie für den Titelaspiranten.



Die vor allem auf Torsicherung bedachte Taktik der Russen wurde schnell hinfällig. Gleichwohl hielt die Mannschaft von Trainer Stanislaw Tschertschessow zunächst an ihrer defensiven Gangart fest. Nicht zuletzt deshalb taten sich die Spanier bei aller Dominanz beim Herausspielen von Torchancen schwer.