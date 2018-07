Uruguay mit Kampf - Frankreich mit Zauber

Der Treffer schien die Argentinier beflügelt zu haben, denn sie erwischten nach Wiederanpfiff ihrerseits einen Traumstart: Gabriel Mercado fälschte einen harmlosen Schuss von Lionel Messi unhaltbar in die linke Ecke ab (48.). Das Tor ging auch auf die Kappe des französischen Verteidigers Benjamin Pavard, der das Abseits aufhob.



Frankreich zeigte kurz Wirkung, meldete sich dann aber eindrucksvoll zurück. Pavard, der in der Bundesliga für den VfB Stuttgart spielt, machte mit einem sehenswerten Volleyschuss seinen Fehler wett (2:2/57.). Und als Mbappé in der 64. Minute im argentinischen Strafraum am schnellsten schaltete und zum 3:2 einschoss, war das Spiel abermals gedreht.