63 Erneut bleibt der Abschluss aus: Delaney treibt den Ball durch die gegnerische Hälfte, Verfolger Modrić kann ihn nicht aufhalten. Aus 18 Metern würde sich ein Schuss mit dem linken Fuß anbieten, doch Delaney läuft weiter. Im Strafraum bleibt er dann mit einer flachen Hereingabe an Vrsaljko hängen.

61 Riesen-Ballannahme von Poulsen am rechten Strafraumeck, ein hoher Ball klebt ihm sofort am Fuß. Strinić lässt er mit seiner Technik ins Leere laufen, dann spielt er einen Doppelpass mit Cornelius. Knappe 17 Meter vor dem Kasten schießt Poulsen nicht rechtzeitig, Lovren schreitet ein.

60 Diagonalpass von Rakitić auf Perišić, dann findet sich der Linksaußen in Flankenposition wieder. Er zögert noch kurz, damit die Kollegen nachrücken können. Anschließend bringt er die Kugel mit viel Schnitt auf den zweiten Pfosten, der mittlerweile durchstartende Rakitić kommt zu spät.

56 Jetzt schafft es Poulsen mal, die Kugel in den Gefahrenbereich zu bringen. Seine flache Flanke wird von Vida abgegrätscht, allerdings ist der Ball daraufhin frei. Braithwaite reagiert und schießt aus spitzem Winkel, das Leder rutscht ihm über den Schlappen. Meilenweit vorbei.

55 In den letzten Minuten holt Dänemark in der Ballbesitzstatistik auf, Torraumszenen kommen nicht zustande. Auch Kroatien fehlen die Ideen, im zweiten Abschnitt ist das Tempo noch raus.

51 Mit einem wuchtigen Antritt tankt sich Poulsen durch das zentrale Mittelfeld, eine Schusschance ergibt sich aber nicht. Deshalb gibt er nach nach links raus, von dort flankt Knudsen in die Arme von Subašić.

49 Perišić schiebt sich auf der rechten Seite an Knudsen vorbei, dann tritt er auf die Kugel. Es folgt eine Flanke mit dem linken Fuß, die ohne Zwischenstation im Toraus landet.

46 ...und weiter! Kroatien stößt unverändert an, die Dänen haben einmal gewechselt.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei Dänemark -> Lasse Schöne

46 Auswechslung bei Dänemark -> Andreas Christensen

45 Halbzeitfazit

Furioser Auftakt, spannendes Spiel: Zwischen Kroatien und Dänemark steht es zur Pause 1:1. Die Skandinavier netzen in Nizhny Novgorod schon kurz nach Anpiff durch Jørgensen, nur drei Zeigerumdrehungen später steht es bereits wieder Unentschieden - Mandžukić nutzt einen Ping-Pong-Moment in Dänemarks Strafraum. Im Anschluss übernehmen die Kroaten das Kommando, man zeigt sich zweikampfstark und hat die Kontrolle über den Ball. Daraus entstehen einige Torchancen, die aber allesamt nicht zwingend genug ausfallen. Gleichzeitig sind die Konterangriffe Dänemarks nicht zu vernachlässigen. Summa summarum also ein angemessenes Ergebnis, dieses 1:1.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Mandžukić macht vorzeitig Pause, nach einem Schlag auf den rechten Knöchel wird der Angreifer behandelt. Es kann aber scheinbar weitergehen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Nochmal Kroatien! Strinić täuscht eine Flanke von der linken Seite an, spielt aber stattdessen einen flachen Pass in den Rückraum. Christensen kommt nicht mehr dran, Rakitić aber schon. Der Kroate schließt direkt ab, seinen Flachschuss aus 17 Metern hat Schmeichel im Nachfassen sicher.

42 Freche Aktion von Eriksen! Poulsen erhält einen kurzen Pass vom Spielmacher, legt dann wieder per Hacke zurück. Eriksen hebt am rechten Strafraumeck den Kopf und lupft den Ball auf das lange Toreck, das Spielgerät touchiert noch leicht die Querlatte. Überrascht hat er Subašić damit auf alle Fälle.

39 Der Freistoß bringt Gefahr! Modrić zirkelt den Ball mit Schnitt in die Mitte, acht Meter vor dem Gehäuse lässt ihn Lovren über seinen Scheitel rutschen. Die Richtungsänderung fällt zu gering aus, das Leder landet rechts neben dem Tor.

38 Rebić holt auf der linken Seite einen Freistoß gegen Dalsgaard raus, der ruhende Ball wird von Modrić getreten.

34 Plötzlich fällt Christian Eriksen der Ball vor die Füße, knappe 24 Meter vor dem Tor versucht er es direkt. Es kommt nur ein Kullerball zustande, weil der Däne das Spielgerät nicht richtig trifft.

32 Weil Poulsen bei einem freien Ball mit dem Rauslaufen zögert, kann Rebić sich die Kugel in halblinker Position schnappen. Sofort versucht er es mit einem 19-Meter-Schuss, bleibt aber in der Abwehr hängen.

31 Delaney setzt Poulsen mit einem Diagonalball in Szene, per Kopf leitet der Leipziger in die Mitte weiter. Cornelius gibt alles, kommt aber nicht vor Vida an den Ball.

29 Aufregung im dänischen Strafraum! Zunächst blockt Schmeichel einen Rakitić-Fernschuss nach außen ab, von dort versucht es Strinić ein zweites Mal. Erneut lässt der Keeper nur prallen, für Perišić ergibt sich eine dritte Schusschance. Aus neun Metern schießt der Kroate deutlich über den Kasten.

27 Gute Chance für Dänemark! Eriksen bekommt die Kugel in der Mitte, behält die Ruhe und spielt perfekt durch die Abwehrreihe. Braithwaite läuft ein, hat aber noch Begleitschutz. Mit einer Grätsche kommt er dennoch als Erster an den Ball, inzwischen hat Subašić seinen Kasten verlassen. Der Torhüter macht sich breit und pariert stark.

26 Bei einem Steilpass von Rakitić startet Mandžukić, letztlich fehlen dem Angreifer einige Schritte. Schmeichel ist da.

24 Der fällige Eckball wird kurz ausgespielt, Rakitić wehrt schließlich einen Flankenversuch von Christensen ab.

23 Eriksen treibt den Ball durch das Zentrum, eine Anspielstation ergibt sich nicht. Deshalb versucht er es aus 18 Metern, Vida blockt zur Ecke.

20 Nach einer Flanke von der linken Seite taucht Mandžukić am zweiten Pfosten ab, Knudsen soll gehalten haben. Der Videoreferee greift kurz ein, entscheidet aber zurecht nicht auf Elfmeter.

19 Vielversprechender Angriff der Dänen, auf der Außenbahn hebelt man Vrsaljko mit einem Doppelpass aus. Allerdings ist das finale Abspiel von Delaney zu weit, Knudsen läuft umsonst.

17 Rebić versucht es mit einer Einzelaktion, nachdem er den Ball auf der rechten Seite erhält. Es zieht ihn in die Mitte, aber bereits im Mittelfeld ist Endstation. Eriksen hat hinten ausgeholfen.

16 Kroatien übernimmt das Ruder. Die Dänen scheinen auf Konter zu lauern, haben aber momentan genügend Aufgaben im Defensivbereich.

13 Modrić bedient Rebić in der rechten Strafraumhälfte, für einen Abschluss ist der Winkel viel zu spitz. Deshalb flankt der Frankfurter auf den zweiten Pfosten, dort steht kein Teamkamerad.

12 Aus halbrechter Position führt Perišić aus, er trifft den Kopf Delaneys in der Mauer.

11 Haarscharf am Elfmeter vorbei: Nach einem Pass von Vrsaljko nimmt Rebić den Ball an der Strafraumkante an, wird dann von Jørgensen gelegt. Es gibt Freistoß.

10 Die Einwürfe von Jonas Knudsen sind eine Waffe, nicht erst seit dem 0:1. Nun bietet sich den Dänen eine zweite Gelegenheit, Ante Rebić köpft den Ball aber diesmal raus.

7 Nach diesem phänomenalen Auftakt kehrt nun erstmals Ruhe ein. Perišić will es dann doch mal mit einem langen Ball versuchen, befördert das Spielgerät aber in die Arme von Schmeichel.

4 Tooor für Kroatien, 1:1 durch Mario Mandžukić

Der Ausgleich! Was ist denn hier los? Rebić steckt auf der rechten Seite in den Strafraum durch, Vrsaljko nimmt die Kugel mit und hämmert sie flach vor den langen Pfosten. Dort steht Dalsgaard, der direkt klären will. Er schießt allerdings ins Gesicht von Christensen, den Abpraller versenkt Mandžukić aus fünf Metern im linken Eck.

1 Tooor für Dänemark, 0:1 durch Mathias Jørgensen

Schon führen die Dänen, 0:1! Knudsen schmeißt einen Einwurf von der rechten Seite auf den Elfmeterpunkt, das Leder fällt Delaney vor die Füße. Im Tumult gibt er an Jørgensen ab, aus vier Metern schiebt der Däne dann flach ein. Subašić ist noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Dafür war die Distanz zu kurz.

1 Der Ball rollt! Dänemark hat in weißen Trikots angestoßen, Kroatien läuft in dunklen Jerseys auf.

1 Spielbeginn

Die Mannschaften haben sich bereits im Kabinengang versammelt, es liegt Spannung in der Luft.

Schiedsrichter der Partie ist Néstor Pitana aus Argentinien. Für den 43-Jährigen ist es der dritte Einsatz bei diesem Turnier, er leitete bereits das Eröffnungsspiel Russland - Saudi-Arabien sowie die Partie Mexiko - Schweden. An den Seitenlinien assistieren Pitanas Landsleute Hernán Maidana und Juan Pablo Belatti. Vierter Offizieller ist Enrique Caceres (Paraguay), die Video-Referees werden vom Argentinier Mauro Vigliano angeführt.

In Dänemark schultern die Hoffnungen auf Spielmacher Christian Eriksen. Der 26-Jährige glaubt an einen Viertelfinaleinzug. "Kroatien mag ein wenig der Favorit sein, wenn man sich anschaut, in welchen Klubs sie spielen und wie sie ihre Gruppe dominiert haben. Aber wir wissen, dass das eine Chance ist, die wir nicht auslassen dürfen", meint Eriksen. Im bisherigen Turnierverlauf spielten die Dänen nur wenig Hurra-Fußball, vielmehr setzte man auf eine starke Defensive. Das soll sich heute angeblich ändern. "Wir müssen ein höheres Risiko eingehen, weil es ein K.o.-Match ist", sagt Trainer Åge Hareide.

"Diese Generation ist jetzt bereit", glaubt Kroatiens Co-Trainer Ivica Olić. "Dass unsere Spieler auf höchstem Niveau agieren können, wussten wir. Jetzt spielen sie auch zusammen – der Glaube ist da." Für das nötige Selbstvertrauen sorgten die vielversprechenden Auftritte in der Vorrunde, das starke Mittelfeld um die Weltklassespieler Luka Modrić und Ivan Rakitić konnte die hohen Erwartungen erfüllen. Deshalb lautet das Ziel nun nur noch Finale. "Sollten wir am Ende ganz oben stehen und Weltmeister werden, können wir alle gemeinsam zurücktreten", sagt Rakitić mit einem Zwinkern.

Aufgrund der komfortablen Ausgangslage vor dem 3. Spieltag, entschied sich Kroatiens Trainer Zlatko Dalić für eine Rotation vor dem Island-Spiel. Vom Personal, dass beim 2:1-Erfolg randurfte, verbleiben nur die Leistungsträger Luka Modrić und Ivan Perišić in der ersten Elf. Dänemark wechselt im Vergleich zum Gruppenabschlussspiel auf zwei Positionen: Jonas Knudsen und Yussuf Poulsen (nach Sperre) ersetzen Jens Stryger Larsen und Pione Sisto.

Kroatien gilt inzwischen als Geheimfavorit auf den Titel, nachdem man die Gruppe D souverän mit drei Siegen auf Platz eins beendete. Dänemark schnappte sich Rang zwei in Gruppe C, die Skandinavier sind nach zwei Remis und einem Sieg noch ungeschlagen.

Gesucht wird der Viertelfinalgegner des Gastgebers: Im Nachmittagsspiel setzte sich Russland mit 4:3 nach Elfmeterschießen gegen Spanien durch. Bis dahin stand es 1:1.