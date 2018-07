120 Fazit:

Gastgeber Russland schafft den ganz großen Coup und schmeißt Spanien aus dem Turnier! Das Favoritensterben geht weiter, nun ist der Weltmeister von 2010 fällig. Spanien schafft es auch in Russland nicht gegen einen WM-Gastgeber zu gewinnen und scheiterte über 120 Minuten mit einem zu harmlosen Offensivspiel. Die Iberer erzielten zwar schon nach zwölf Minuten das 1:0 (Eigentor Ignashevich), verabschiedeten sich danach aber viel zu früh in die Komfortzone. Spanien hatte den Ball und Gegner im Griff, konnte aber kaum noch für Torgefahr sorgen. Russland meldete sich dank eines Handelfmeters zurück und glaubte dann von Minuten zu Minute mehr an die mögliche Überraschung. Die Sbornaja stand in in der Folgezeit stets gut geordnet und wehrte alle Angriffs-Versuche der Spanier souverän ab. In der Verlängerung fand der Favorit ebenfalls keine Mittel und musste dann ins unangenehme Elfmeterschießen. In Showdown vom Punkt wurde Akinfeev kurze Zeit später zum gefeierten Helden und parierte zwei Elfmeter. Russlands Reise geht weiter, Spanien sagt Adios!

120 Spielende

120 Elfmeter verschossen Spanien -> Iago Aspas Die Sensation ist perfekt, Russland steht im Viertelfinale! Akinfeev wird zum Helden und pariert den letzten Elfmeter von Iago Aspas sensationell mit der Fußspitze!

120 Elfmeter verwandelt Russland -> Denis Cheryshev Der Spanien-Liebhaber trifft! In die Mitte! Jetzt muss Spanien treffen.

120 Elfmeter verwandelt Spanien -> Sergio Ramos Sergio Ramos hält Spanien in der Verlosung! Der Spanier verzögert und netzt links ein.

120 Elfmeter verwandelt Russland -> Aleksandr Golovin Golovin bringt die Russen in Front!

120 Elfmeter verschossen Spanien -> Koke Akinfeev hält und Moskau rastet aus! Koke schießt zu mittig und sieht nicht, dass Akinfeev schon halblinks da ist!

120 Elfmeter verwandelt Russland -> Sergey Ignashevich Die spanische Legende trifft, die russische ebenfalls. Diesmal mit einem sicheren Schuss in die rechte Ecke.

120 Elfmeter verwandelt Spanien -> Piqué Auch Piqué trifft! Wieder links, wieder etwas enger. Der Pfosten ist sogar noch am Ball.

120 Elfmeter verwandelt Russland -> Fedor Smolov Russland gleicht aus, mit Glück! Smolov lässt sich bei Antritt lange Zeit und trifft dann links ins Netz. De Gea ist sogar noch dran.

120 Elfmeter verwandelt Spanien -> Iniesta Die Legende lässt nichts anbrennen und trifft die freie, rechte Ecke!

120 Elfmeterschießen

120 Der Showdown beginnt! Akinfeev und De Gea marschieren zum linken Tor und Spanien bereitet den ersten Elfmeter vor. Iniesta tritt an.

120 Fazit Verlängerung:

Russland und Spanien gehen im Achtelfinale bis ins Elfmeterschießen! Nach dem 1:1 nach 90 Minuten brachten auch die zusätzlichen 2 x 15 Minuten keine neuen Erkenntnisse. Die spanische Nationalmannschaft diktierte mit Ballbesitz abermals das Spiel, wurde aber wieder nicht richtig torgefährlich. Gastgeber Russland beschränkte sich auf das Verhindern und zwingt den großen Favoriten so in die Verlosung vom Punkt.

120 Ende 2. Halbzeit Verlängerung

120 Der Regen wirf immer heftiger und im Regen von Moskau gibt es noch genau eine Minute Nachspielzeit.

120 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

120 Fernandes schirmt die Linie ab! Der Außenverteidiger der Russen gewinnt einen der letzten Zweikämpfe und verhindert auf der linken Seite einen Durchmarsch von Aspas.

119 Noch 120 Sekunden! Beide Teams sind am Ende ihrer Kräfte, jetzt hiflt nur noch ein Lucky Punch!

117 Die Sbornaja reagiert auf das kühle Nass etwas abgeklärter und kommt zu einer Ecke von rechten Seite. Das Leder fliegt hoch und weit in den Fünfer und Golovin köpft nur Zentimeter am Ball vorbei!

115 Die Dramatik nimmt ihren Lauf, jetzt setzt auch noch Starkregen ein! Die Fans zücken ihre Regenponchos und auf dem Feld sind die Spieler um einen festen Stand bemüht. Spanien hat ein paar Probleme und hat Glück, dass ein Piqué-Aussetzer nicht bestraft wird.

113 Jetzt wird es wild! Koke schlägt eine Flanke von der linken Außenseite mit viel Power in den Fünfer, wo dann Piqué und Sergio Ramos Foul reklamieren. Kuipers lässt die Szene nachprüfen und bekommt dann die korrekte Info, dass Ramos und Kutepov beide gleichstark ziehen und halten.

112 Russland will die Sensation, das ganze Stadion fiebert mit! Während die Ersatzspieler die Fans zum Jubeln auffordern, feiert die Hintertor-Tribüne indes einen Abstoß-Pfiff des Schiris. Iniesta will die Ecke, bekommt sie nicht und das Stadion feiert den nächsten Teilerfolg.

110 Und jetzt laufen tatsächlich die allerletzten Minuten, die Crunchtime ist da! Der Favorit in den roten Trikots wirkt in dieser finalen Phase etwas frischer und kann besonders durch die neuen Spieler Aspas und Rodrigo nochmal für Aufwind sorgen.

109 Aufregung! Rodrigo löst sich auf der rechten Flügelbahn mit Tempo und erzeugt dank einer tollen Ballannahme eine gute Tormöglichkeit. Der Spanier lässt am rechten Alu Ignashevich stehen und prüft Akinfeev mit einem Schuss im Fallen. Der russische Keeper zeigt auch in der Verlängerung eine gute Leistung und pariert stark mit einer guten Reaktion. Der Routinier zückt die Hände und Russland bleibt im Spiel!

108 108 Minuten, ein Bild. Egal, in welcher Spielphase wir uns befinden, Spanien hat stets den Ball, spielt hin und her und kommt einfach nicht bis vor Akinfeev. Mittlerweile haben die Iberer schon über 1000 Pässe auf dem Konto.

107 Die Spieler nehmen nach dern ersten 15 Minuten Verlängerung einen kurzen Schluck aus der Wasserflasche und nach nicht mal 60 Sekunden Pause geht es weiter. Wer entscheidet den Achtelfinal-Krimi für sich?

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105 Akinfeev wackelt nicht. Piqué kommt bei einem Freistoß von links mit in den Sechzehner und erwischt den Flankenball mit einem Kopfball aus der Drehung. Sbornaja-Keeper Akinfeev muss sich kaum bewegen und fängt den Ball in der Mitte ab.

105 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

104 Auch der Weltmeister von 2002 nutzt den Zusatzwechsel und bringt mit Rodrigo jetzt nochmal etwas mehr Geschwindigkeit ins Luschniki.

104 Einwechslung bei Spanien -> Rodrigo

104 Auswechslung bei Spanien -> Marco Asensio

103 Und wieder ist bei Ignashevich Endstation! Iniesta probiert es mit einem geschickten Lufper-Pass und will Iago Aspas so in den Fünfer schicken. Der Abspiel-Versuch kommt und - Ignashevich hält die Birne hin.

102 Ignashevich hält den Laden dicht! La Furia Roja erspielt sich auf der linken Seite etwas Raum und kann mit Tempo auf den Sechzehner gehen. Als der Aktivposten Iago Aspas dieses dann tut, stellt Altstar Sergey Ignashevich beherzt seinen Körper dazwischen.

100 Der nächste Versuch aus der zweiten Reihe. Nun setzt zum Marco Asensio zum Traumtor und zwirbelt aus halblinken 20 Metern auf das Tor. Der Spanier trifft den Telstar-Ball nicht sauber und Akinfeev macht die Hände auf.

98 Erinnerungen an 2002? Spanien hat gegen WM-Gastgeber eine Horror-Bilanz und ist auch heute noch nicht im Ziel. Bei der WM 2002 ging ein denkwürdiges Duell nach Elfmetschießen an Südkorea. Das Déjà-vu: Auch damals feierten die Heimfans quasi jeden Ballkontakt des Gastgebers.

97 Die Sbornaja nutzt ihren zusätzlichen vierten Wechsel und Cherchesov verhilft Erokhin zum ersten WM-Einsatz.

97 Einwechslung bei Russland -> Aleksandr Erokhin

97 Auswechslung bei Russland -> Daler Kuzyaev

96 Okay, immerhin ein Versuch. Koke hat genug vom ständigen Passspiel und knallt einen Fernschuss aus mehr als 30 Metern unkontrolliert Richtung Kiste. Der Schuss geht komplett daneben.

95 Wieder Iago Aspas! Der aktive Stürmer von Celta Vigo kommt gern über die linke Flügelseite und holt sich dort auch von ganz außen die Bälle. Erneut kommt Spanien in den Fünfer, doch abermals ist kurz vor Akinfeev Schluss.

93 Reichen die Kräfte bei der Sbornaja? Spanien gibt auch in der Verlängerung zunächst den Ton an und bei den Russen mehren sich nun die Krämpfe.

92 Iago Aspas ist quirlig unterwegs! Der neue Mann zieht das spanische Offensivspiel gern an sich und sorgt vor allem für etwas mehr Tempo. Iniesta schickt Aspas links in die Tiefe, der dann mit einem letzten Querpass das 2:1 vorlegen will. Direkt vor der Kiste grätscht Dani Carvajal rein und bleibt an der russischen Abwehr hängen.

91 Ab in die Verlängerung! Das WM-Achtelfinale läuft wieder, wir sehen eine klassische Verlängerung mit 2 x 15 Minuten Spielzeit.

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

90 Zwischenfazit:

Russland schafft es in die Verlängerung! Auch im zweiten Durchgang fehlte den spielerisch überlegenden Spaniern wieder der letzte Konsequenz vor dem Tor und Großchancen blieben erneut Mangelware. Russland lebte seinen WM-Traum indes tapfer weiter, stand in der Defensive kompakt und überließ den ideenlosen Spaniern das Kommando. Da von den Iberern aber weiterhin nicht allzu viel kam, sehen wir in wenigen Minuten die erste Verlängerung der WM 2018.

90 Ende 2. Halbzeit

90 Sogar nochmal eine Torchance für die Russen! Spanien ist bei der eigenen Abwehrarbeit mitunter nicht ganz so zügig unterwegs und offeriert Russland so immer mal wieder etwas Raum. Smolov hat 20 Meter vor der Bude ein paar Sekunden und verfrachtet die Kugel von links mit Effet am rechten Alu vorbei.

90 Noch vier Minuten, dann ist Verlängerung! Russland bleibt auch in den Schlussminuten defensiv strukturiert ist braucht noch noch ein paar Minuten für die Verlängerung. Traimer Stanislav Cherchesov peitscht das Moskauer Publikum nochmal ein und fordert noch mehr Support.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Bei der zweiten Ecke von links findet Sergio Ramos dann nochmal ein bisschen Platz und kommt daher zu einem Abschluss. Der Kopfball landet etwas zu weit oben und geht dann gute zwei Meter rüber.

89 Zu viel Trickserei! Isco und Marco Asensio hecken vor einem Freistoß aus fernen 30 Metern einen ganz besonderen Trick aus und spielen den Standard doppelt kurz aus. Der Plan geht nicht ganz auf, hält Spanien aber durch gleich mehrere Folge-Ecken vorn.

87 Glück für Spanien! Sergio Ramos spielt in der eigenen Hälfte einen üblen Querpass und ermöglicht Russland so um ein Haar eine Konterchance. Smolov hat auf der linken Seite etwas Raum, spielt dann aber einen langen Querpass ins Abseits.

86 Und da ist die Torchance - für beide! Iniesta wuchtet nach einem Abpraller aus halblinken 16 Metern auf das Tor und zwingt Akinfeev so zu einer Flug-Parade. Der russische Keeper verhindert mit einer Hand-Abwehr den Einschlag und ist dann auch beim Nachschuss von Aspas auf dem Posten!

85 Kann Spanien nochmal Geschwindigkeit aufnehmen? Iniesta und Iago Aspas gefallen nach ihrer Einwechslung gut und machen hin und wieder mit schnellen Aktionen so etwas wie Druck.

83 Schneller Videobeweis, kein Handelfmeter. Ignashevich springt der Ball bei einem hohen Flankenball kurz an die Hand und Spanien fordert sofort einen Elfmeter. Kuipers lässt erst laufen und geht dann mit dem Videobeweis auf Nummer sicher. Die Prüfung endet aber außerordentlich schnell, da Ignashevich ohne jede Absicht nur ganz kurz an das Leder kommt.

82 Iago Aspas startet bei seiner ersten Aktion direkt in eine Lücke und generiert so immerhin einen Eckstoß von links. Kutepov grätscht dazwischen und klagt dann kurz über Krämpfe.

81 Hilft La Furia Roja ein Jokertor? Iago Aspas, der Held vom 2:2 gegen Marokko, kommt in die Partie.

80 Einwechslung bei Spanien -> Iago Aspas

80 Auswechslung bei Spanien -> Diego Costa

78 Ein Pass, noch ein Pass und noch ein weiterer Querpass. Der Favorit macht es sich in der Offensive viel zu einfach und gewinnt kaum an Raum. Gehen die Abspiele der Spanier mal ein bisschen weiter nach vorn, ist Russland gut organisiert.

76 Der spanischen Auswahl fehlt in diesen Minuten wieder das Thema für den letzten Pass. Die Iberer sind vor dem gegnerischen Sechzehner zu sehr im Handball-Modus und kommen einfach nicht durch.

75 75. Minute! Die Zeit verrinnt und wir nähern uns so allmählich der Verlängerung. Spielt Spanien den Gastgeber irgendwann doch noch müde oder geht der Plan der Russen tatsächlich auf?

74 Es geht gut aus! Marco Asensio flankt schön in den Fünfer, wo Sergio Ramos dann die Flugbahn des Balles unterschätzt und daneben springt.

73 Hoffentlich tut der nicht weh! Ignashevich unterläuft an der Toraus-Linie ein Querschläger und schenkt Spanien so eine Ecke. Standards sind heute so eine Sache...

72 Das Achtelfinale flacht in diesen Minuten wieder etwas ab und lebt mehr und mehr von seiner Spannung. Spanien hat mehr vom Spiel, lässt den letzten Zug zum Tor aber fortlaufend vermissen. Russland igelt sich indes ein und hofft auf einen Lucky Punch.

71 Gelbe Karte für Roman Zobnin (Russland)

Etwas überhart: Zobin rauscht mit Ansatz in Iniesta und kassiert für ein etwas unnötiges Foul an der Mittellinie Gelb. Kuipers steht direkt daneben und hat keine Zweifel.

70 Einwechslung bei Spanien -> Dani Carvajal

70 Auswechslung bei Spanien -> Nacho

69 Das Luschniki tut, was es kann und quittiert die langen Pass-Phasen der Spanier jetzt mit Pfiffen. Russland arbeitet an der Sensation und ist auch 20 Minuten vor Ende noch voll in der Partie!

67 Spielt der Altmeister den einen, tödlichen Pass? Iniesta kommt ins Spiel und soll bei Spanien jetzt für den ganz besonderen Moment sorgen.

67 Einwechslung bei Spanien -> Iniesta

67 Auswechslung bei Spanien -> David Silva

66 Es wird wieder laut im Luschniki! Golovin durchbringt die letzte Abwehrreihe der Spanier und tankt sich über die rechte Seite in den Sechzehner durch. Kurz vor der Kiste ist Sergio Ramos dann aber schnell dicht am Mann und drückt Golovin geschickt zur Seite.

65 Stanislav Cherchesov zieht früh alle drei Wechsel und bringt nun auch noch Fedor Smolov. Auch Spanien wird gleich tauschen, Iniesta steht bereits bei Hierro.

65 Einwechslung bei Russland -> Fedor Smolov

65 Auswechslung bei Russland -> Artem Dzyuba

63 Ausrutscher! Dzyuba verlängert am Elfmeter-Punkt einen hohen Ball und leitet via Hinterkopf nach links zu Kudryashov weiter. Als der Russe zur Flanke ansetzen will, rutscht der Verteidiger jedoch aus.

62 Der Gastgeber bringt seinen Topscorer! Russland verstärkt die Offensive und wirft nun Denis Cheryshev ins Spiel. Cheryshev hat bereits drei WM-Treffer auf seinem Konto.

61 Einwechslung bei Russland -> Denis Cheryshev

61 Auswechslung bei Russland -> Aleksandr Samedov

60 Eine Stunde ist rum! Russland bleibt auch im zweiten Durchgang im Rennen und kann die spanische Offensive weitestgehend im Zaum halten. Jetzt flankt Nacho von rechts und David Silva fehlt im Fünfer die nötige Präzision. Ein Kopfball aus mittigen fünf Metern driftet vorbei.

59 Auch die spanische Nationalmannschaft kommt zu ihrem ersten Eckstoß in Halbzeit zwei und schickt Isco zum Viertelkreis. Der spanische Taktgeber scheint etwas entnervt zu sein und wuchtet einen zweiten Spielball neben sich mit Schmackes auf die Tribüne. Es folgt eine zu kurze Ecke, die Kudryashov entschärft.

58 Zu viele Rote! Russland setzt zum umjubelten Eckball von rechts an und zwirbelt eine hohe Hereingabe mit Gefühl in den Fünfer. Dort sind Piqué und Kollegen aber klar im Vorteil und köpfen alles sicher raus.

56 Wird es für Sergio Ramos und Co. zum Geduldsspiel? Spanien fehlt auch in den zweiten 45 Minuten der letzte nötige Zug und klare Torszenen müssen weiter warten. Russland lässt sich nicht locken und wartet auf Konter!

54 Gelbe Karte für Ilya Kutepov (Russland)

Kutepov ist nun immer wieder gefordert und probiert das spanische Mittelfeld schon früher vom Leder zu trennen. Diesmal, auf der linken Außenbahn, übertreibt es der Spartak-Akteur aber etwas. Nach einem Foul an Busquets folgt der Karton.

53 Guter Einsatz von Kutepov! Der russische Innenverteidiger zeigt eine Lehrbuch-Grätsche im eigenen Sechzehner und holt sich hart, aber fair den WM-Ball. David Silva hat keine Chance.

51 Ruhende Bälle bleiben ein Thema! Koke löffelt einen Freistoß von hinten rechts mit ganz viel Power auf die linke Seite und zielt genau auf Diego Costa. Der Stürmer der Furia Roja kommt zum Kopfball, hat aber nicht den besten Stand. Akinfeev ist wieder zur Stelle.

49 Und jetzt Ballbesitz mit mehr Offensiv-Power? Der Favorit in den roten Trikots wirft die geliebte Pass-Maschine erneut an und ist auch nach dem Seitenwechsel auf der Suche nach Lücken. Die Sbornaja steht aber erstmal gut und kompakt.

47 Mit dem Oberschenkel! Spanien macht auch im zweiten Durchgang wieder von Beginn an mehr Druck und kommt zur ersten Torchance. Marco Asensio wechselt im Strafraum von rechts nach links die Seite und findet mit seinem Heber am linken Alu Jordi Alba. Der Star des FC Barcelona geht volles Risiko, wirft sich rein und hebelt den Ball mit dem Oberschenkel etwas kurios auf die Kiste. Akinfeev lässt sich nach rechts fallen und sichert den Versuch.

46 In Moskau beginnt nun die zweite Hälfte und Russland schickt einen neuen Mann auf das Parkett. Granat feiert seine WM-Premiere, Routinier Zhirkov muss weichen.

46 Einwechslung bei Russland -> Vladimir Granat

46 Auswechslung bei Russland -> Yuriy Zhirkov

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Russlands WM-Traum lebt noch! Der Gastgeber gleicht gegen Spanien einen frühen Rückstand kurz vor der Pause aus und darf daher weiterhin vom Viertelfinale träumen. Favorit Spanien riss die Partie schon in den ersten Minuten klar an sich und profitierte immer wieder von der eigenen Ballsicherheit und Pass-Dominanz. Sergio Ramos erzwang ein Eigentor von Ignashevich und Spanien durfte schon nach zwölf Minuten jubeln. In der Folgezeit blieb die spanische Auswahl dann zwar weiterhin im Ballbesitz, stellte die Offensiv-Bemühungen aber weitestgehend ein. Russland ließ sich kaum rauslocken, blieb defensiv geordnet und verbuchte den 1:1-Ausgleich dann durch einen Handelfmeter.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Akinfeev kommt raus! Ein weiter Heber erreicht Diego Costa am rechten Alu und Spanien verbucht in der Nachspielzeit doch nochmal eine gute Torchance. Der bullige Stürmer geht aus spitzem Winkel ins 1-gegen-1 mit Akinfeev und scheitert am resoluten Herauskommen des Keepers! Kaum zu glauben: Es ist der erste Torschuss der Spanier.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Kutepov klärt mit dem Schädel! Isco zieht in der letzten regulären Minute vor der Halbzeit von links mit Dampf in Richtung Zentrum und lässt dann einen schönen Effet-Schuss los. Kutepov macht sich auf der Fünf-Meter-Raum-Linie groß und klärt mit dem Kopf.

43 Wir stellen also wieder alles auf Null! Russland macht den Ausgleich und Spanien ist nun gefordert, die spielerische Dominanz auch in Torabschlüsse umzuwandeln.

41 Tooor für Russland, 1:1 durch Artem Dzyuba

Der Gastgeber ist zurück! Dzyuba tritt an, wirkt extrem fokussiert und hämmert die Kugel sicher nach halbrechts ins Netz!

40 Gelbe Karte für Piqué (Spanien)

Piqué verursacht den Handelfmeter und kassiert für seinen Volleyball-Einsatz sogar Gelb.

39 Elfmeter für Russland! Die Russen kommen nochmal vor der Pause und nach einer Ecke von rechts erwischt Piqué den Ball beim Hochspringen mit der Arm! Unglücklich: Dzyuba köpft Piqué von hinten an, der den Ball gar nicht sehen kann. Der Pfiff ist aber korrekt, da Piqué seinen Arm über dem Kopf einfach viel zu hoch einsetzt.

38 Diese Gelegenheit von Golovin nehmen wir durchaus dankend entgegen. Rein spielerisch bietet die Partie bislang kaum Torraum-Szenen. Spanien dominiert zwar deutlich, kann aber genau wie Russland kaum für Chancen sorgen.

36 Die beste russische Chance! Zobnin gewinnt an der Kante zum Sechzehner ein wichtiges Kopfballduell gegen Piqué und sorgt so erstmals für etwas Unordnung vor De Gea. Der Ball kommt darauf über Umwege zu Golovin, der keine Zeit verliert und aus linken 16 Metern schnell abzieht. Der Schuss hat viel Spin und dreht sich dann knapp am rechten Alu vorbei!

34 Der russische Trainer Stanislav Cherchesov gestikuliert erstmals wild an der Seitenlinie und fordert von seinen Spielern mehr Aktivität gegen den Ball. Verständlich, bleiben die Russen nur auf den eigenen 30 Metern, kommen sie nie an den Ball...

32 Helfen die Fans? Das Luschniki macht auf sich aufmerksam und lässt während der spanischen Passstafette ein lautes "Rossiya, Rossiya" durch die Arena hallen. La Furia Roja wirkt von der guten Stimmung in Moskau jedoch alles andere als beeindruckt und zieht ihr Spiel einfach weiter auf.

30 Und nun läuft wieder die Pass-Maschinerie. Spanien treibt die Abspiel-Quote fröhlich in die Höhe und hat mittlerweile über 250 Pässe auf dem Konto - Russland kommt lediglich auf 60. Anders als in den ersten Minuten nach Führung, steht die Sbornaja nun etwas höher und greift früher an.

27 Nach einer längeren Pause werden die russischen Anhänger mal wieder lauter und feiern einen Eckball von der rechten Seite. Zhirkov spielt den ruhenden Ball aus und Russland probiert es spielerisch. Zwei Pässe dürfen die Gastgeber noch spielen, dann ist Diego Costa an der Eckfahne zur Stelle.

24 Frecher No-Look-Pass! Isco profitiert kurz vor der Gefahrenzone der Russen von einem Patzer der Russen und klaut Kutepov den Ball vom Fuß. Es folgt ein feiner - und blinder - Pass in die linke Schnittstelle, der Nacho nicht ganz erreicht.

23 Keine Gefahr! Russland hebelt den Ball daraufhin über den kompletten Sechzehner und schickt alle großen Nationalspieler direkt vor De Gea. Ganz links ist Dzyuba kurz am Spielgerät, kann es aber nicht kontrollieren.

22 Helfen auch der Sbornaja Standardsituationen? Sergio Ramos begeht auf der rechten Seite 30 Meter vor der eigenen Bude ein Foul und zieht Dzyuba zu Boden.

21 Der Weltmeister von 2010 geht beim Spielaufbau über fast alle Positionen und schiebt die Kugel in der Viererkette entspannt von links nach rechts. Russland wartet ab und bleibt erstmal defensiv.

19 Mit der Führung im Rücken zeigt Spanien der Sbornaja derzeit die spielerischen Grenzen auf. Der WM-Gastgeber kommt kaum an das Spielgerät und hat im Mittelfeld kaum Zugriff.

17 Bleiben die Russen ruhig? Spanien ist jetzt klar im Vorteil und hat die Sache voll und ganz im Griff. Kutepov kann im eigenen Fünfer eigentlich in aller Ruhe klären, lässt sich aber trotzdem zu einem Querschläger ins Aus hinreißen. Der Ballbesitz spricht eine klare Sprache: Russland 20%, Spanien 80%.

15 Piqué bleibt standhaft! Russland steckt nicht auf und ist bemüht, für Torchancen zu sorgen. Am linken Flügelrand will Kuzyaev durchstarten und bekommt es kurz vor der Toraus-Linie mit Piqué zu tun. Der Spanier stellt locker seinen Körper davor und sichert so den Abstoß für De Gea.

13 Was für ein Schock für die Russen, wieder liegt die Sbornaja früh hinten. Zwei Minuten nach dem Gegentreffer versucht Zobnin die direkte Antwort und ballert - etwas übermotiviert - aus 25 Metern auf die Bude. Der Versuch geht am rechten Pfosten gute fünf Meter vorbei und ist zudem viel zu hoch angesetzt.

12 Tooor für Spanien, 1:0 durch Sergey Ignashevich (Eigentor)

Das Ding landet im Netz, Spanien führt durch ein Eigentor! Koke zieht den Freistoß lang auf den zweiten Pfosten, wo sich Ignashevich und Sergio Ramos einen engen Zweikampf liefern. Beide fallen und Ignashevich bekommt die Kugel ganz unglücklich an die Hacken! Der Ball rollt rechts ins Netz und La Furia Roja jubelt!

11 Gute Freistoß-Gelegenheit? Zhirkov rennt Nacho am rechten Sechzehner-Eck um und beschert dem Favoriten so die erste gute Standardsituation.

8 Kaum ist die Sbornaja im Ballbesitz, schon schreit das Luschniki um die Wette. Golovin probiert am Mittelkreis einen schnellen Konten-Versuch, der wieder lautstark bejubelt wird. Russland hat kurz Raum, ehe Busquets die Lücke dicht macht und klärt.

7 Spanien versammelt sich um den Sechzehner und sucht nach einer Lücke. Isco hebelt den WM-Ball von rechts hoch in den Fünfer und hofft dort auf einen kopfballstarken Kollegen. Direkt vor Akinfeev landet das Leder dann aber auf dem Kopf von Ignashevich.

4 Tolle Stimmung in Moskau! Golovin ist gegen Busquets Zweikampf-Sieger und erzeugt auf der rechten Flügelseite den ersten Eckball der Partie. Die russischen Fans reagieren sofort mit einem lauten Jubelsturm und machen schon zu Beginn ordentlich Lärm. Sportlich folgt bei der Ecke jedoch kein Highlight.

3 Spanien ist in den Anfangsminuten direkt in Ballbesitz und probiert sich an den ersten Vorstößen. Jordi Alba setzt einen ersten langen Ball in Richtung linke Eckfahne ab, David Silva kann den Steilpass aber nicht erlaufen.

2 Ein Ball zu viel. Als Spanien in der ersten Spielminute in der eigenen Hälfte zum Einwurf ansetzen will, rollt ein zweiter Ball auf das Feld. Ramos läuft kurz nach hinten und drischt das Leder vom Platz.

1 Und los - Russlands Stunde der Wahrheit läuft! Die Gastgeber tragen weiße Jerseys, die spanische Auswahl macht ihrem Spitznamen alle Ehre und trägt rote Trikots.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter ist heute der Niederländer Björn Kuipers.

Die Spannung steigt sekündlich! Nun singen die russischen Spieler ihrer Nationalhymne und die Mehrzahl der rund 80.000 im Stadion machen mit.

Und ob das gelingt, wissen wir schon bald. Jetzt geht es raus ins Luschniki!

Spanien will den Kampf mit den leidenschaftlichen Hausherren ein weiteres Mal aufnehmen und zeigten, wozu das Team in diesem Jahr fähig ist. "Wir sind Spanien, wir alle sind hier, um zu gewinnen", meint Bayerns Mittelfeldspieler Thiago.

Bei dem WM 2002 war Spanien eigentlich besser, bekam zwei reguläre Treffer aber nicht anerkannt und verlor dann im Elfmeterschießen. "Unsere Generation wurde blockiert, es war eine Barriere für uns", erinnert sich der damalige Kapitän und heutige Trainer Fernando Hierro.

So geht Spanien durchaus als Mitfavorit in die K.o-Runde und muss dort bereits beim allersten Spiel direkt mit einem nahezu unbezwingbaren Angstgegner messen. Ein Angstgegner der nicht Russland, sondern Gastgeber heißt. Spanien hat in seiner WM-Historie ein ernstes Problem mit Gastgebern und holte in neun Partien nicht einen Sieg. Besonders bitter: Das Viertelfinal-Aus gegen Südkorea 2002.

La Furia Roja löste sich schnell vom Hickhack um Ex-Trainer Julen Lopetegui und überstand die Gruppenphase mit Interimstrainer Fernando Hierro ohne Niederlage. Nach dem furiosen 3:3 gegen Portugal – eines der besten Spiele der WM – besiegten die Iberer den Iran mit 1:0 und holten im Abschlussspiel gegen Marokko noch ein 2:2.

Weiterhin Erfolg will indes auch die spanische Nationalmannschaft haben. Spanien meldet sich nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2014 wieder stark zurück und steht erstmals seit dem WM-Finale von 2010 wieder in einem K.o-Spiel.

Gewiss kein Verfechter Akinfeevs ist Trainer Stanislav Cherchesov. Der Nationalcoach der Sbornaja setzt seit jeher auf seinen Keeper und sieht in ihm den perfekten Kapitän und Anführer. Cherchesov ist es auch, der sein Team bei dieser WM immer wieder gekonnt aus der Schusslinie nimmt. Der 54-jährige führt seine Mannen auch unter großem Druck entspannt durch das WM Turnier und lenkt die Aufmerksamkeit lieber auf sich. Nach den Witzen um den "Schnurrbart der Hoffnung" folgte auf der Spiel-PK für Spanien das nächste Highlight. Als ein Reporter dem Trainer eine skurrile Skulptur namens "Erfolg" überreichte, fasste Cherchesov seinen Matchplan in einem russischen Sprichwort lässig zusammen: "Jeder kann Gott sein, wenn er es versucht."

Ganz besonders im Blickfeld dürfte heute vor allem Keeper Igor Akinfeev stehen. Der langjährige Nationaltorwart der Sbornaja machte bei den Gegentoren zum 0:3 keine sonderlich gute Figur und steht daher mal wieder im Fokus der Kritiker. Akinfeev ist zwar seit 14 Jahren die unangefochtene Nummer eins, muss sich nach seinen Patzern bei der WM 2014 und EM 2016 aber immer wieder Misstöne gefallen lassen.

Gegen das spielstarke Spanien ist der euphorisierte Gastgeber jedoch nur Außenseiter. Russland steht nach dem chancenlosen 0:3 im Gruppenfinale gegen Uruguay vor einer schweren Prüfung und muss in der K.o-Runde sofort den Turnaround schaffen. Damit die Party der Sbornaja auch im Viertelfinale weitergeht, benötigen die Russen vor allem eine stabilere Defensive. Gegen Uruguay war das Spiel durch zwei schnelle Gegentore schon nach 23 Minuten gelaufen.

Wenn die Sbornaja heute das Luschniki betritt, wird es im größten WM-Stadion des Landes wieder laut werden - "Rossiya, Rossiya" hallt es dann durch das Rund. Die Gastgeber haben ihre Nationalmannschaft in Zeiten der Weltmeisterschaft lieben gelernt und wollen ihr Team heute zur großen Sensation schreien.

Geht die WM für den Gastgeber weiter? Ganz Russland hofft heute auf den großen Coup und einen Überraschungs-Sieg gegen Spanien. Die Sbornaja empfängt den Weltmeister von 2010 und kann zum ersten Mal als eigenständige Nationalmannschaft ins Viertelfinale vorstoßen.