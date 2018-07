ZDF-Strafanzeige wegen Hetze im Internet

Claudia Neumann Quelle: ZDF/Peter Kneffel

Echten Mehrwert biete auch das WM-Angebot in der ZDFmediathek, das bereits nach der WM-Vorrunde neue Rekordwerte für die Nutzung der Livestreams und bei den Visits erzielt habe, so Bellut.



Das Interesse der TV-Zuschauer an den WM-Spielen ist groß. Durchschnittlich 9,70 Millionen sahen an den ersten sieben ZDF-WM-Tagen die Live-Spiele. Das entspricht einem Marktanteil von 45,4 Prozent.