Belgien schockt Brasilien - Frankreich schlägt Uruguay

Uruguay machte es Frankreich ohne den verletzten und nicht mal im Kader aufgeführten Offensivstar Edinson Cavani vor 43.319 Zuschauern in Nischni Nowgorod lange schwer. Ein Tor von Innenverteidiger Raphaël Varane in der 40. Minute nach einer Freistoß-Hereingabe von Antoine Griezmann sowie ein Distanzschuss des Angreifers in der 61. Minute, den Torwart Fernando Muslera durchrutschen ließ, lässt die Grande Nation aber mehr denn je auf den zweiten Titel exakt 20 Jahre nach dem Triumph bei der Heim-WM hoffen. Die Franzosen brauchten eine Viertelstunde, kontrollierten dann aber weitgehend die Partie.