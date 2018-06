Sachdienliche Hinweise auf seinen endgültigen WM-Kader, der am kommenden Montag (4. Juni) beim Weltverband FIFA hinterlegt werden muss, soll für die deutsche Nationalmannschaft das Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich (heute, 18 Uhr/Anpfiff ) bringen. Für Bundestrainer Joachim Löw sind es die letzten Fingerzeige. Das Aufgebot von 27 auf 23 Spieler zu verringern – und damit vier Träume platzen zu lassen – falle ihm nicht leicht, erklärte Löw in der DFB-Pressekonferenz am Freitag in Südtirol.



„Wenn es am Sonntag in die finale Entscheidung geht, ist das für alle nicht schön“, so der 58-Jährige weiter. Aus seiner Sicht ist naturgemäß noch nicht endgültig entschieden, welche vier Kicker letztlich den negativen Bescheid erhalten. Am Sonntag würde der Trainerstab alles zusammenfassen, „dann diskutieren wir über einige Spieler, nicht über den gesamten Kader.“