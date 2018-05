Sport | FIFA WM 2018 - Löw gibt vorläufigen WM-Kader bekannt

Bundestrainer Joachim Löw gibt im Dortmunder Fußballmuseum den vorläufigen Kader für die WM in Russland bekannt. Die Pressekonferenz, an der auch DFB-Präsident Reinhard Grindel und Manager Oliver Bierhoff teilnehmen, am 15. Mai ab 12.30 Uhr im Livestream.