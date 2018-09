Bei Spanien ist Diego Costa nach seinen bisher drei Toren als Sturmspitze gesetzt. Dahinter könnte Marco Asensio von Real Madrid für seinen Clubkollegen Lucas Vazquez erstmals von Anfang an spielen. Bayern-Profi Thiago ist unter Interimscoach Fernando Hierro in die Warteschleife gerutscht, könnte aber zum Zuge kommen, falls Hierro dem 34-jährigen Strategen Andrés Iniesta eine Pause gönnt.



Für die Nordafrikaner ist es die Abschiedsvorstellung bei der Endrunde in Russland. Das Team von Trainer Hervé Renard hat nach zwei Niederlagen keine Chance mehr auf das Weiterkommen, will den Favoriten aber zumindest ärgern und vor allem erstmals treffen, um nicht ohne Torerfolg die Heimreise antreten zu müssen.